Short-Squeeze bei BP. Die Aktien springen kräftig nach dem Einstieg von Paul Singer. Die Short-Seller zeigen ihren Respekt und kaufen die Aktien des britischen Energiekonzerns in Scharen zurück, um ihre Positionen einzudecken.Die BP (GB0007980591) Aktien machten am Montag zum Wochenauftakt einen riesigen Satz. Was ungewöhnlich ist, denn der britische Energiekonzern hat zahlreiche operative Herausforderungen, die man bewältigen muss und zählte in den vergangenen Quartalen nicht gerade zu den Lieblingen an der Börse. Dahinter steht nicht nur die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...