Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Gleichwohl bewegen sich die Kurse nach der Rally der vergangenen Monate auf hohem Niveau. Der EuroStoxx50, der Leitindex der Euroregion, erreichte ein weiteres Hoch seit dem Jahr 2000, kam dann aber etwas zurück. Gegen Mittag notierte er noch 0,1 Prozent im Plus bei 5.362 Punkten. Der Schweizer SMI entwickelte sich mit plus 0,14 Prozent auf 12.645,14 Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...