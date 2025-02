München (ots) -Die Gäste:Philipp Amthor, CDU (Generalsekretär Mecklenburg-Vorpommern)Bernd Baumann, AfD (Parlamentarischer Geschäftsführer)Sebastian Ebel (Vorstandsvorsitzender TUI Group)Theo Koll (Journalist)Mariam Lau (Die Zeit)Ulrike Herrmann (taz)Parteien im Wahlkampfendspurt: Was trennt CDU und AfD?Es diskutieren der Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommern Philipp Amthor und der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Bundestag Bernd Baumann.Wirtschaftskrise in Deutschland: Wie kommt die Konjunktur wieder in Schwung?Im Gespräch der Chef der Reisekonzerns TUI Sebastian Ebel.Es kommentieren: Der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Theo Koll, die Politikredakteurin der Zeit Mariam Lau und die Wirtschaftskorrespondentin der taz Ulrike Herrmann."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Fotos unter: www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information, Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5968767