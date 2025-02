Wien (www.fondscheck.de) - J.P. Morgan Asset Management ist Mitglied der ELTIF-Familie geworden, so die Experten von "FONDS professionell".Der J.P. Morgan ELTIFs - Multi-Alternatives Fund plane, in alle etablierten Privatmärkte, nämlich Infrastruktur, Immobilien, Private Debt und Private Equity, zu investieren. Mehr als 1.000 Private-Market-Investments weltweit sollten in einem Portfolio gebündelt werden. Dieses "wirklich breit diversifizierte Portfolio" biete eine "All-in-One-Lösung" an, beschreibe Christoph Bergweiler, Europa-Fondschef von J.P. Morgan AM. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...