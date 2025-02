Leer (ots) -Für den Einbau einer Kaminanlage war bisher vor allem eins nötig: Viel Platz. Doch gerade in Ballungsgebieten wird aufgrund der Baukosten auf den einen oder anderen Quadratmeter Wohnfläche verzichtet. In Stadtwohnungen oder kleinen Räumen gibt es daher oftmals ein Platzproblem, wenn eine Kaminanlage eingebaut werden soll. Für die Errichtung kompakter Anlagen mit wenig Platz hat LEDA, einer der führenden deutschen Hersteller hochwertiger Ofentechnik, den Heizeinsatz FINA entwickelt. Dieser zeichnet sich durch seine geringe Einbautiefe sowie kompakten Maße aus - und an ihn können auch nachgelagerte Speicherflächen angeschlossen werden.Ob in der flachen Variante, als Durchsicht-Modell oder Eck-Ausführung - der Kamineinsatz passt sich flexibel verschiedenen Raumkonzepten an. Er trennt elegant Schlaf- und Wohnbereich oder schafft eine gemütliche Kaminecke. Bei der Kombination von Heizkamin und Speicher kommt der Wohnraum durch die Sichtscheibe schnell auf Temperatur, während die überschüssige Wärme im Speicher zwischengelagert und anschließend angenehm temperiert über einen längeren Zeitraum abgegeben wird.Schlanker Aufbau und lang anhaltende WärmeDas Besondere: Der FINA ist nicht nur ein Raumwunder, sondern mit bis zu 10 kW auch ein kraftvoller Wärmelieferant. Steht wenig Platz zur Verfügung, ist dieser Heizkamineinsatz mit Aufsatzspeicher ideal. Hierfür bietet LEDA einen 160 Kilogramm schweren, gussummantelten Speicher mit Schamottekern an. Durch das Aufsetzen des Speichers bleibt die Ofenanlage besonders schlank im Aufbau. Während über die große Sichtscheibe schnell wohlige Temperaturen erreicht werden, hält der gewichtige Speicher auch noch nach Erlöschen des Feuers die Wärme. Effizienz und Nachhaltigkeit zeigen sich auch im Material. Der ostfriesische Hersteller fertigt seine Geräte traditionell aus Gusseisen. Langlebig und extrem hitzebeständig ist es der hochwertigste Werkstoff im Ofenbau.Fazit: Der FINA mit Aufsatzspeicher ist die Lösung für alle, die über wenig Platz verfügen und gleichzeitig Wert auf stilvolles sowie effizientes Heizen legen. Er vereint die Vorteile eines klassischen Kamineinsatzes mit den Vorzügen moderner Speichertechnik. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.leda.dePressekontakt:LEDA Werk GmbH & Co. KGFrau Tomke Janssen-ReckGroninger Str. 1026789 LeerTel.: +49 (0)491 60 99 0Fax: +49 (0)491 60 99 290E-Mail: info@www.leda.deWeb: http://www.leda.deOriginal-Content von: LEDA Werk GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102207/5968928