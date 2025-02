DJ Bayer bekommt EU-Zulassung für Herzmedikament Acoramidis

DOW JONES--Bayer kann das Herzmedikament Beyonttra in der Europäischen Union vermarkten. Das Mittel mit dem Wirkstoff Acoramidis wurde von der EU-Kommission für die Behandlung der Wildtyp-Transthyretin-Amyloidose bei erwachsenen Patienten mit Kardiomyopathie zugelassen, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mitteilte.

Bayer hatte die Europarechte an dem Medikament im März vergangenen Jahres erworben. Entwickler ist das US-Unternehmen Bridgebio. In den USA ist Acoramidis seit November 2024 zugelassen. Bayer will Beyonttra bis zur Jahresmitte auf den Markt bringen.

Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie ist eine fortschreitende und tödlich verlaufende Erkrankung, bei der sich abnormales Protein im Herzmuskel ablagert. Sie wird oft erst spät diagnostiziert. Acoramidis wurde entwickelt, um die Verschlechterung der Symptome zu verlangsamen.

February 11, 2025 09:39 ET (14:39 GMT)

