© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E

Innerhalb von 12 Monaten konnten Anleger mit der Metaplanet-Aktie eine rekordverdächtige Summe Geld verdienen. Wie hat das Unternehmen, das Anfang 2024 vor dem Aus stand, das geschafft?Die Aktien von Metaplanet, einem ehemaligen Hotelentwickler, der vor nicht allzu langer Zeit vor dem Ruin stand, haben ein unglaubliches Wachstum erfahren. Innerhalb von zwölf Monaten stieg der Aktienkurs das Unternehmens, das sich mittlerweile voll auf Bitcoin konzentriert, um beeindruckende 4.800 Prozent, was ihn zum Spitzenreiter unter den japanischen Aktien macht. Aus einem Investment von 10.000 Euro in die Aktie konnten so in einem Jahr 480.000 Euro gemacht werden. Selbst die Kursraketen Nvidia oder …