Fed-Chef Powell wird vom U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs befragt. Headlines: Keine Eile bei Senkung der Zinsen - können straffe Geldolitik länger beibehalten, wenn Wirtschaft stark bleibt und Inflation nicht Richtung 2 Prozent geht Hier der Live-Feed: Hier der Redetext von Powell: Current Economic Situation and Outlook Recent indicators suggest that ...

