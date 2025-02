Der DAX-Konzern Bayer und der Partner BridgeBio Pharma haben die letzte Hürde auf dem Weg zur Zulassung des Herzmedikaments Acoramidis in der EU genommen. Die Europäische Kommission erteilte dem Mittel mit dem Markennamen Beyonttra (in den USA: Attruby) am Dienstag grünes Licht. Im März 2024 sicherte sich Bayer die exklusiven Vermarktungsrechte für Europa.Beyonttra darf fortan zur Behandlung von Erwachsenen mit Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie (ATTR-CM) zum Einsatz kommen. Es handelt ...

