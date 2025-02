Die Volkswagen-Aktie verzeichnete am Dienstag einen spürbaren Rückgang im XETRA-Handel und schloss mit einem Minus von 1,7 Prozent bei 92,70 EUR. Dieser Kursrückgang steht im Kontrast zu den positiven Entwicklungen im Elektromobilitätssektor des Konzerns. Die Aktie bewegt sich damit weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 128,60 EUR, das im April 2024 erreicht wurde. Die Analysten bleiben jedoch optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 111,43 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 22,06 EUR, während die Dividendenprognose bei 6,38 EUR liegt.

Starke Performance im E-Auto-Segment

Im Bereich der Elektromobilität konnte Volkswagen zum Jahresauftakt 2025 beachtliche Erfolge verzeichnen. Die Neuzulassungszahlen für Elektrofahrzeuge in Deutschland stiegen im Januar deutlich an, wobei der Wolfsburger Konzern mit mehreren Modellen, insbesondere dem ID.7, eine führende Position einnehmen konnte. Diese positive Entwicklung im E-Mobilitätssektor steht in einem interessanten Spannungsverhältnis zu den aktuellen Börsenkursen und könnte mittelfristig zu einer Neubewertung der Aktie führen. Besonders bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass VW im Elektrosegment Marktanteile gewinnen konnte, während etablierte Wettbewerber wie Tesla Einbußen hinnehmen mussten.

Anzeige

Volkswagen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Volkswagen-Analyse vom 11. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Volkswagen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Volkswagen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...