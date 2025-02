Eine Datenanalyse zeigt, dass bei tödlichen Unfällen mit Teslas Cybertruck verhältnismäßig viele Insassen durch Feuer ums Leben kommen. Die Quote ist sogar höher als beim berüchtigten Ford Pinto. Teslas Cybertruck erinnert auf den ersten Blick eher an einen Panzer als an ein Auto für den Straßenverkehr. Diese bewusste Design-Entscheidung soll potenziellen Käufer:innen unter anderem ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Tesla-CEO Elon Musk selbst ...

