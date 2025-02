Die vielversprechende neue Medikamentenklasse der Faktor-XI-Inhibitoren soll zur Vorbeugung von Schlaganfällen und anderen Erkrankungen beitragen, während Abelacimab das Potenzial hat, eine überlegene Sicherheit zu bieten

Dies ist der Höhepunkt der Wachstumsentwicklung als Teil von Blackstone Life Sciences

Blackstone Life Sciences und Anthos Therapeutics, Inc. ("Anthos" oder das "Unternehmen"), ein transformatives, biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das innovative Therapien zur Behandlung von kardiometabolischen Erkrankungen entwickelt, gaben heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Novartis über den Erwerb von Anthos für bis zu 3,1 Milliarden US-Dollar getroffen hat. Anthos wurde 2019 von Blackstone Life Sciences und Novartis gegründet und verfügt über die exklusiven globalen Rechte von Novartis zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Abelacimab, einem neuartigen Faktor-XI-Inhibitor, der bei Novartis entwickelt wurde, um Schlaganfälle und systemische Embolien bei Patienten mit Vorhofflimmern und das Wiederauftreten von Blutgerinnseln bei Krebspatienten zu verhindern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250210795753/de/

"Abelacimab hat das Potenzial, eine wichtige Behandlungsoption für Millionen von Patienten weltweit mit Vorhofflimmern und hohem Schlaganfallrisiko zu werden, und wir sind vom Potenzial dieses Vermögenswerts mehr als überzeugt", sagte Bill Meury, Chief Executive Officer bei Anthos. "Mit seiner tiefen Verwurzelung im kardiovaskulären Bereich ist Novartis besonders gut positioniert, um die klinische Entwicklung von Abelacimab voranzutreiben und dieses innovative Produkt Gesundheitsdienstleistern und Patienten zur Verfügung zu stellen. Ich bin den Teams von Anthos und Blackstone Life Sciences, den klinischen Prüfern, den Patienten in unseren Studien, der Interessengemeinschaft und vielen anderen, die in den letzten sechs Jahren zum Erfolg von Anthos beigetragen haben, zutiefst dankbar."

"Wir sind stolz darauf, Anthos ins Leben gerufen und zum Wachstum verholfen zu haben, indem wir die Rechte an Abelacimab erworben, ein Weltklasse-Team zusammengestellt, den klinischen Plan entworfen und die Entwicklung finanziert haben", sagte Dr. Nicholas Galakatos, Vorsitzender des Vorstands von Anthos und Global Head of Blackstone Life Sciences. "Wir glauben, dass Abelacimab das Potenzial hat, in der neuen Klasse der Faktor-XI-Antikoagulanzien eine führende Rolle zu spielen, und freuen uns, mit Novartis einen engagierten Partner zu haben, der die Entwicklung und Vermarktung von Abelacimab als potenzielle Behandlungsoption für Millionen von Patienten mit Schlaganfallrisiko vorantreibt. Diese Transaktion ist eine Bestätigung der Beteiligungsstrategie von Blackstone Life Sciences, bei der wir innovative Produkte suchen und Unternehmen um diese herum aufbauen, um ungedeckte Patientenbedürfnisse zu erfüllen."

In AZALEA-TIMI 71 zeigte sich bei Abelacimab im Vergleich zu Rivaroxaban (Xarelto) eine 62-prozentige Reduktion schwerer Blutungen oder klinisch relevanter nicht schwerer Blutungen, eine 67-prozentige Reduktion schwerer Blutungen und eine 89-prozentige Reduktion gastrointestinaler Blutungen. Der klinische Gesamtnutzen von Abelacimab veranlasste das unabhängige Datenüberwachungskomitee, die Studie vorzeitig abzubrechen. Die Ergebnisse von AZALEA-TIMI 71 wurden am 23. Januar 2025 im New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Anthos führt derzeit eine klinische Phase-3-Studie bei Patienten mit Vorhofflimmern und hohem Risiko für Schlaganfall oder systemische Embolie (LILAC-TIMI 76) sowie zwei Phase-3-Studien bei Patienten mit krebsbedingter Thrombose (ASTER und MAGNOLIA) durch. Die Daten aus diesen Studien werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 erwartet.

Die Investition von Blackstone Life Sciences in Anthos und das Engagement des Unternehmens zeigen, wie wirkungsvoll es ist, seine Größe und sein fundiertes operatives Know-how zu kombinieren, um Unternehmen aufzubauen, die dazu beitragen können, innovative Produkte auf den Markt zu bringen und die Behandlungsergebnisse für Patienten erheblich zu verbessern.

Einzelheiten der Transaktion

Die Aktionäre von Anthos erhalten bei Abschluss der Transaktion eine Vorauszahlung in Höhe von 925 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus haben die Aktionäre von Anthos Anspruch auf Zahlungen, wenn bestimmte regulatorische und kommerzielle Meilensteine erreicht werden. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2025 erwartet, vorbehaltlich des Ablaufs der Wartefrist gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Berater

Goldman Sachs Co. LLC fungiert als leitender Finanzberater für Anthos. Morgan Stanley Co. LLC fungiert ebenfalls als Finanzberater und Goodwin Procter LLP als Rechtsberater für Anthos.

Über Anthos Therapeutics

Anthos Therapeutics wurde 2019 von Blackstone Life Sciences (BXLS) gegründet und ist ein transformatives, biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das von der Novartis Pharma AG die weltweiten Exklusivrechte für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Abelacimab erhalten hat. BXLS ist der Hauptinvestor des Unternehmens, dem sich weitere Partner wie Novo Holdings angeschlossen haben. Weitere Informationen über Anthos finden Sie auf der Website des Unternehmens oder folgen Sie uns auf X und LinkedIn.

Über Blackstone Life Sciences

Blackstone Life Sciences ist eine branchenführende private Investitionsplattform mit der Möglichkeit, über den gesamten Lebenszyklus von Unternehmen und Produkten in den wichtigsten Life-Science-Sektoren zu investieren. Durch die Kombination von Investitionen in großem Maßstab und praktischer operativer Führung trägt Blackstone Life Sciences dazu bei, vielversprechende neue Medikamente und medizinische Technologien auf den Markt zu bringen, die das Leben von Patienten verbessern, und verwaltet derzeit ein Vermögen von 12 Milliarden US-Dollar.

Über Abelacimab

Abelacimab ist ein neuartiger, in der Erprobung befindlicher, hochselektiver, vollständig menschlicher monoklonaler Antikörper, der sich fest an Faktor XI bindet, um dessen Aktivierung zu blockieren und die Bildung der aktivierten Form (Faktor XIa) zu verhindern. Dadurch wird ein natürlicher Faktor-XI-Mangel nachgeahmt, der mit einem Schutz vor thromboembolischen Erkrankungen verbunden ist.

Im Juli 2022 erhielt Abelacimab von der FDA den Fast-Track-Status für die Behandlung von Thrombosen im Zusammenhang mit Krebs. Im September 2022 wurde Abelacimab auch der Fast-Track-Status für die Prävention von Schlaganfällen und systemischen Embolien bei Patienten mit Vorhofflimmern gewährt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die mit erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind, darunter Aussagen über die geplante Übernahme von Anthos durch Novartis, den voraussichtlichen Zeitplan für den Abschluss der Transaktion, zukünftige Chancen für die zusammengelegten Unternehmen, die erwarteten Vorteile der Übernahme von Anthos durch Novartis, die Entwicklung und Vermarktung der Produktkandidaten von Anthos Therapeutics und die potenziellen Vorteile von Abelacimab. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich Aussagen über die Strategie des Unternehmens, zukünftige Geschäftstätigkeiten, die zukünftige Finanzlage, Aussichten, Pläne und Ziele des Managements, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die Wörter "antizipieren", "werden", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "sollten", "anstreben", "werden", "würden" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund zahlreicher Risiken und Unwägbarkeiten erheblich abweichen, unter anderem in Bezug auf (i) die Möglichkeit, dass verschiedene Bedingungen für den Abschluss der Übernahme nicht erfüllt werden oder auf sie verzichtet wird, einschließlich der Möglichkeit, dass eine Regierungsbehörde die die Genehmigung für die Übernahme zu verweigern, zu verzögern oder zu verweigern, (ii) das Risiko, dass die erwarteten Vorteile oder Synergien der Übernahme nicht realisiert werden, (iii) das Risiko, dass die Meilensteine nicht erreicht werden und die daraus resultierenden Zahlungen nicht realisiert werden können, und (iv) unvorhergesehene Schwierigkeiten oder Ausgaben im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme, einschließlich der Reaktion von Geschäftspartnern und Wettbewerbern auf die Ankündigung der geplanten Übernahme oder Schwierigkeiten bei der Mitarbeiterbindung infolge der Ankündigung und Anhängigkeit der geplanten Übernahme. Die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen dieser Transaktion können von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen erwarteten finanziellen Auswirkungen abweichen. Darüber hinaus unterliegen die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wirkstoffe allen Risiken, die mit dem Prozess der Arzneimittelentwicklung verbunden sind, und es kann nicht garantiert werden, dass die Entwicklung dieser Wirkstoffe kommerziell erfolgreich sein wird. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden. Darüber hinaus geben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen die Ansichten des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder und sollten nicht als Darstellung der Ansichten des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt angesehen werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung der Ansichten des Unternehmens führen werden. Das Unternehmen behält sich jedoch vor, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jegliche Verpflichtung dazu ab.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250210795753/de/

Contacts:

Blackstone

Paula Chirhart: Paula.Chirhart@blackstone.com

Anthos

Medienkontakt: media@anthostherapeutics.com