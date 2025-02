MAILAND (dpa-AFX) - Die Aktien des Sportwagenbauers Ferrari haben am Dienstag einmal mehr ihre Ausnahmestellung im Autosektor untermauert. Der Kurs kletterte am Nachmittag um dreieinhalb Prozent auf ein Rekordhoch von 459,60 Euro. Damit lag das Ferrari-Papier nicht nur an der Spitze des EuroStoxx 50,, sondern war der mit Abstand beste Autotitel in Europa.

Seit der Bekanntgabe der 2024er-Zahlen am 4. Februar zog der Kurs der Ferrari-Aktie um mehr als zehn Prozent an. In den vergangenen zwölf Monaten kletterte das Papier um mehr als ein Viertel, während der Branchenindex Stoxx 600 Auto & Parts um fast zwölf Prozent nachgab.

Noch stärker wird die Diskrepanz mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre. Seit Februar 2020 hat sich der Ferrari-Börsenwert fast verdreifacht. Da konnte keine andere Aktie der europäischen Autobauer nur annähernd mithalten.

Mit einem Börsenwert von 83 Milliarden Euro ist der renditestarke italienische Sportwagenbauer derzeit der mit Abstand wertvollste europäische Autohersteller. Mercedes-Benz kommt gerade mal auf 55 Milliarden, die VW-Tochter Porsche auf etwas mehr als 50 Milliarden Euro und BMW auf knapp 50 Milliarden Euro.

Der krisengeplagte Volumenhersteller Volkswagen ist nach einem starken Kursverlust in den vergangenen Monaten gerade mal noch 48 Milliarden Euro wert. Diese Bewertung wird aktuell vor allem von den Anteilen an der seit dem Herbst 2022 an der Börse notierten Porsche AG dominiert.

Volkswagen hält knapp 80 Prozent der gelisteten Vorzugsaktien. Das Paket ist alleine 20 Milliarden Euro wert. Dazu kommen noch die nicht an der Börse gehandelten Stammaktien der Porsche AG, die mehrheitlich auch Volkswagen gehören. Insgesamt gehört der deutsche Sportwagenbauer zu rund drei Vierteln der Volkswagen AG./zb/edh/he