Wir befinden uns auf der Zielgeraden, kurz vor den Wahlen. VorOrth, die neue Meinungskolumne auf wallstreetONLINE. Nachrichten-Redakteur Krischan Orth kommentiert die Möglichkeiten der Koalitionen nach der Bundestagswahl. Alle Parteien haben nahezu eine Koalition miteinander ausgeschlossen. Außer der AfD, welche auf den letzten Metern die Hand in Richtung Union ausstreckt. Eine solche Koalition wird es aber nicht geben. Was wünschen sich die Wähler? Aktuellen Umfragen zufolge bevorzugt eine relative Mehrheit der Deutschen eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD. In einer INSA-Umfrage für die Bild-Zeitung sprachen sich 32 Prozent der Befragten für eine solche schwarz-rote Koalition aus. …