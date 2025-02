11. Februar 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) ("Yukon Metals" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Susan Craig als unabhängige Direktorin in das Board of Directors des Unternehmens ( "Board") mit Wirkung zum 10. Februar 2025 bekannt zu geben.

"Im Namen des gesamten Board freue ich mich, Susan Craig im Team und im Board von Yukon Metals willkommen zu heißen", kommentierte Patrick Burke, Chair of the Board.

Rory Quinn, President und CEO, fügte hinzu: "Susan bringt einen reichen Erfahrungsschatz und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz wirkungsvoller Beiträge aus ihren Führungspositionen im Yukon mit. Ihre technische Expertise und Erfahrung in kritischen Bereichen wie Umweltschutz, kommunale Beziehungen, Unternehmensführung und Einbindung der indigenen Bevölkerung werden uns wertvolle Orientierungshilfen und Perspektiven bieten. Während wir uns auf unser Explorationsprogramm 2025 vorbereiten, freuen wir uns, Susan in unserem Board begrüßen zu dürfen, und sind zuversichtlich, dass ihre Beiträge eine bedeutende Rolle für den Erfolg des Unternehmens bei all seinen Stakeholdern spielen werden."

Die preisgekrönte Geologin Susan Craig verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Verwaltung und Beratung in Bezug auf regulatorische, ökologische, soziale, indigene und gemeinschaftliche Beziehungen im Zusammenhang mit der Bergbauindustrie. Frau Craig hat an Projekten im Yukon und in British Columbia von der Explorations- und Entwicklungsphase bis hin zum Bau, zur Produktion und zur Schließung von Minen gearbeitet. Ihre Arbeit umfasst oft die Zusammenarbeit mit börsennotierten Bergbauunternehmen, Territorial- und Bundesregierungen, First Nations und Industrieverbänden. Sie hat auch mehrere Junior-Unternehmen geleitet und war als leitende Angestellte und Direktor tätig.

Frau Craig arbeitete erstmals 1995 mit einer First Nation zusammen, um ein sozioökonomisches Abkommen im Zusammenhang mit einem Bergbauprojekt im Yukon umzusetzen. Zu ihren Erfahrungen gehört die erfolgreiche Leitung des Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens für das Projekt Galore Creek von NovaGold im Jahr 2006 und die Schlüsselrolle bei der Ausarbeitung der Beteiligungsvereinbarung mit der Tahltan Nation. Frau Craig hat auch bei den Projekten Kemess Underground und Kutcho eng mit First Nations zusammengearbeitet.

Frau Craig war Vorsitzende der AME Mineral Exploration Roundup sowie Mitglied des Board von AME, Direktorin von Yukon Energy Corporation, President und Direktorin der Yukon Chamber of Mines, Chair des Yukon Mineral Advisory Board, Direktorin der Yukon Foundation, Direktorin der Yukon Imagination Library und ist derzeit Chair des Beirats des Centre of Excellence for Sustainable Mining & Exploration der Lakehead University. Frau Craig hat zahlreiche Auszeichnungen für ihre Beiträge zum Umweltschutz und zur nachhaltigen Entwicklung erhalten und wurde 2017 mit dem Canadian Women in Mining Trailblazer Award ausgezeichnet. Frau Craig wurde auch als Yukon Women in Mining Champion ausgezeichnet.

Das Unternehmen hat Frau Craig 400.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt. Die Optionen können jeweils für eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,65 $ pro Stammaktie über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgeübt werden und unterliegen den Bedingungen des Omnibus Incentive Plan des Unternehmens.

ÜBER YUKON METALS CORP.

Yukon Metals ist finanziell gut aufgestellt und verfügt über ein Konzessionsportfolio, das auf Grundlage von über 30 Jahren Prospektionsarbeiten durch die Familie Berdahl, das Prospektionsteam hinter Snowline Golds Portfolio von primären Goldprojekten, aufgebaut wurde. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiete, die auch eine beträchtlichen Gold- und Silberkomponente aufweisen.

Das Unternehmen wird von einem Board und einem Managementteam mit Erfahrung in den Bereichen Technik und Finanzen geleitet.

Das Hauptaugenmerk von Yukon Metals ist auf die Förderung von nachhaltigem Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon gerichtet, während sich das Unternehmen zugleich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemüht. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen Inklusionen und gemeinsamer Wohlstand, wobei wir sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit bieten, zu unseren Unternehmungen beizutragen und von ihnen zu profitieren.

DAS YUKON

Das Yukon rangiert laut dem Fraser Institute Survey of Mining Companies 2023 auf Platz 10 der Gebiete weltweit mit dem größten Mineralpotenzial und verfügt über sehr erfahrene und gewissenhafte örtliche Arbeitskräfte, die durch eine lange Explorationskultur und einen tiefen Respekt für das Land gefördert werden. Jüngste große Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie die Valley-Entdeckung auf dem Projekt Rogue von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Bezirksgröße zu schaffen.

IM NAMEN DES BOARDS VON YUKON METALS CORP.

"Rory Quinn"

Rory Quinn, President & CEO

E-Mail: roryquinn@yukonmetals.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kaeli Gattens

Vice President, Investor Relations & Communications

Yukon Metals Corp.

E-Mail: kaeligattens@yukonmetals.com

Telefon: 604-366-4408

Website: www.yukonmetals.com

625 Howe St., Suite 1290

Vancouver BC V6C 2T6

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Informationen über den zukünftigen Erfolg des Unternehmens im Zusammenhang mit der Ernennung von Susan Craig, die Fähigkeit des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten auf Distriktebene zu generieren, und die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder angedeutet wurden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78447Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78447&tr=1



