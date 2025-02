New York (ots/PRNewswire) -Bluestar Alliance LLC, ein führendes globales Markenmanagement-Unternehmen, freut sich, die Übernahme der Luxus-Streetwear-Marke Palm Angels® bekannt zu geben. Die Übernahme von Palm Angels folgt auf die kürzliche Übernahme von Off-White von LVMH durch Bluestar Alliance und unterstreicht die kontinuierliche Expansion von Bluestar Alliance in die Bereiche High-End-Streetwear und Luxusmode. Die Übernahme von Palm Angels stärkt das Portfolio von Bluestar, das sowohl ikonische als auch aufstrebende Marken umfasst, und festigt die Führungsposition des Unternehmens auf dem Markt für Luxus-Streetwear.Palm Angels wurde 2015 gegründet und hat sich schnell zu einem weltweit führenden Unternehmen entwickelt, das Luxusmode und Straßenkultur miteinander verbindet. Bekannt für ihre unverwechselbare Ästhetik, die amerikanische Skate-Kultur mit italienischer Handwerkskunst verbindet, hat sich die Marke eine treue Fangemeinde und großen Einfluss in der Modewelt erworben."Wir freuen uns sehr, Palm Angels im Bluestar Alliance Markenportfolio begrüßen zu dürfen", sagte Joey Gabbay, CEO von Bluestar Alliance. "Die einzigartige Fähigkeit der Marke, die Welten von Streetwear und Luxus zu verbinden, hat sie in der Modeindustrie einzigartig gemacht. Wir sind entschlossen, Palm Angels bei der Weiterentwicklung, der Innovation und dem Ausbau seiner globalen Präsenz zu unterstützen. Diese Akquisition passt perfekt zur Strategie von Bluestar, ikonische Marken mit starker kultureller Relevanz und Anziehungskraft für die Verbraucher zu entwickeln".Ralph Gindi, COO von Bluestar Alliance, fügte hinzu: "Palm Angels ist eine Marke, die die kulturellen Wegbereiter direkt anspricht - die Underground-Geschmacksmacher und Modeführer, die die Zukunft des Stils gestalten. In jeder Gemeinschaft gibt es diejenigen, die die Trends setzen, die Visionäre, die die Entwicklung der Mode lenken, und diese Menschen tragen Palm Angels. Wir sind stolz darauf, dass wir in diesem aufregenden neuen Kapitel kreative Kräfte aus der ganzen Welt zusammenbringen können, um die Zukunft der Mode weiter zu gestalten.""Palm Angels hat den Schnittpunkt zwischen Luxus und Straßenkultur geprägt.Jetzt, da ein neues Kapitel aufgeschlagen wird, trete ich mit Zuversicht ab und wünsche ihnen für die Zukunft den größten Erfolg", sagte Francesco Ragazzi von.Über Palm Angels:Palm Angels begann 2011 als fotografische Dokumentation der Skater-Kultur in LA durch Francesco Ragazzi und entwickelte sich 2015 zu einer Bekleidungsmarke, die für ihre zeitgenössische Interpretation kultureller Zeichen und ihren rebellischen Geist bekannt wurde. Palm Angels ist zum Synonym für moderne Luxus-Streetwear geworden und hat eine weltweite Fangemeinde, zu der Mode-Insider, Musiker und Prominente gleichermaßen gehören.Über Bluestar Alliance, LLC:Bluestar Alliance wurde 2006 von Joseph Gabbay und Ralph Gindi gegründet und ist ein globales Markenmanagement-Unternehmen, das ein Portfolio von Premium-Mode-, Lifestyle- und Verbrauchermarken besitzt, verwaltet und vermarktet. Das Portfolio umfasst eine Reihe moderner und luxuriöser Marken mit einem weltweiten Einzelhandelsumsatz von über 9 Milliarden Dollar. Das Netzwerk von Bluestar Alliance mit nationalen und internationalen Partnern bietet die Möglichkeit, Nischen- und etablierte Marken zu weltweiten Lifestyle-Marken auszubauen. Das Unternehmen verwaltet ein Portfolio von über 400 Lizenznehmern und eine wachsende Markeneinzelhandelsplattform mit über 500 Geschäften in Nordamerika, Europa, Australien, Südamerika, Asien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Nahen Osten und Indien.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Sarah RosenBluestar AllianceSRosen@Bluestarall.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2617714/Bluestar_Alliance_palm_angel.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bluestar-alliance-erwirbt-palm-angels-302373820.htmlOriginal-Content von: Bluestar Alliance, LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176544/5969004