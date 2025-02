Hongkong akzeptiert Bitcoin und Ethereum für Investitionsimmigration

Die Regierung Hongkongs hat eine wegweisende Entscheidung im Bereich der Kryptowährungen getroffen. Künftig werden Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) offiziell als Vermögensnachweise für das Investitionsimmigrationsprogramm anerkannt, wodurch Krypto-Investoren ihre digitalen Assets für Aufenthaltserlaubnisse nutzen können.

Strenge Anforderungen für Krypto-Nachweise

Die Hongkonger Behörden haben präzise Richtlinien für den Nachweis von Krypto-Vermögen etabliert. Dabei müssen Antragsteller Vermögenswerte im Wert von 30 Millionen Hongkong-Dollar (etwa 3,8 Millionen US-Dollar) nachweisen können.

Die Sicherheitsanforderungen sind dabei besonders hoch: Investoren müssen ihre Kryptowährungen entweder in Cold Wallets aufbewahren oder bei anerkannten Börsen wie Binance hinterlegen. Diese Maßnahmen dienen der Verifizierung des rechtmäßigen Besitzes und der Authentizität der Assets.

Solaxy entwickelt Layer-2 Lösung für Solana

Das Projekt Solaxy präsentiert sich als vielversprechende Layer-2-Lösung für das Solana-Netzwerk. Die Innovation zielt darauf ab, die Skalierbarkeit und Effizienz durch Off-chain-Verarbeitung von Transaktionen zu optimieren.

Im Zentrum des Ökosystems steht der SOLX-Token, der für Transaktionsgebühren verwendet wird und Staking sowie Governance-Rechte ermöglicht. Diese Entwicklung könnte zur Vermeidung von Netzwerkproblemen beitragen, wie sie beispielsweise bei der kürzlichen Einführung der Trump-Kryptowährung auf Solana auftraten.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.