Die comforte AG, ein globaler Marktführer im Bereich Datensicherheit, forderte heute Unternehmen weltweit auf, ihre PCI DSS 4.0-Planung vor Ablauf der Frist am 31. März 2025 abzuschließen.

PCI DSS 4.0 ist eine wichtige neue Version des Datensicherheitsstandards der Zahlungskartenindustrie und betrifft alle Unternehmen, die Daten von Karteninhabern speichern, verarbeiten oder übertragen. Aus diesem Grund hat sie einen erheblichen Einfluss auf Sektoren wie Finanzdienstleistungen oder Einzelhandel.

Die neueste Version umfasst über 50 neue technische Anforderungen, darunter neue Regeln für Datenschutzmechanismen. Im Mittelpunkt von PCI DSS 4.0 steht die Förderung von Cybersicherheit als ein langfristig angelegter, kontinuierlicher Prozess. Deshalb wurde mehr Flexibilität in den Standard integriert, sodass Unternehmen die Sicherheitskontrollen auswählen können, die am besten zu ihrem Geschäftsmodell passen.

Die Tokenisierungstechnologie von comforte ist eine bewährte, formaterhaltende Methode zum Schutz von Karteninhaberdaten gemäß PCI DSS 4.0, bei der die Datennutzbarkeit erhalten bleibt. Da sensible Datenelemente wie primäre Kontonummern (PANs) durch eindeutige Token im gesamten Cardholder Data Environment (CDE) ersetzt werden, lassen sich Umfang und Kosten der PCI DSS-Compliance-Programme von Unternehmen erheblich reduzieren und Audits vereinfachen.

Die Data Security Platform von comforte bietet außerdem granulare Audit- und Kontrollfunktionen, um die regulatorische Compliance weiter zu verbessern ohne Abstriche bei der Servicequalität oder Geschäftseffizienz.

"PCI DSS 4.0 ist das größte Update seit Jahren. Mit diesem Standard wird ein Paradigmenwechsel vollzogen, der Unternehmen dabei unterstützen wird, einen maßgeschneiderten Ansatz bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu verfolgen", so Thomas Stoesser, Executive Vice President of Marketing, comforte AG. "Dabei ist es wichtig, auf vertrauenswürdige Technologieanbieter wie comforte zu setzen. Wir helfen den Kunden von ACI Worldwide schon jetzt dabei, ihre Compliance- und digitalen Transformationsprozesse zu beschleunigen und dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen."

comforte und ACI Worldwide haben im März 2024 eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um die comforte SecureDPS-Technologie an Finanzdienstleistungskunden von BASE24, BASE24- eps und anderen ACI Worldwide-Lösungen zu liefern.

Führende Finanzdienstleister wie ACI Worldwide in den USA, Banred in Südamerika und CaSys International in Europa haben die innovative Technologie von comforte bereits eingeführt, um ihre von ACI Worldwide unterstützten Zahlungsumgebungen vor Ablauf der PCI DSS 4.0-Compliance-Frist zu sichern.

"PCI DSS 4.0 kommt zu einer Zeit eskalierender Cyberbedrohungen, zunehmender Komplexität der IT und wachsender Nachfrage nach digitalen Echtzeitzahlungen auf den Markt. Bei comforte helfen wir Unternehmen, die in den anspruchsvollsten CDE-Datenumgebungen der Welt tätig sind, Compliance in einen strategischen Vorteil zu verwandeln. Vorausschauende Unternehmen begreifen diese Anforderungen nicht als Bürde, sondern als Chance, um Wachstum und Wettbewerbsdifferenzierung zu stärken", so Thomas Stoesser, EVP Marketing, comforte AG.

Melden Sie sich für das nächste PCI DSS 4.0-Webinar an

Unternehmen, deren Systeme am 31. März nicht die neuen Anforderungen von PCI DSS 4.0 erfüllen, müssen mit Sanktionen rechnen und sind wahrscheinlich einem erhöhten Risiko von Datenschutzverletzungen ausgesetzt, die zu erheblichen finanziellen Schäden führen und negative Folgen für ihr Image haben können.

Um globale Unternehmen bei der Umstellung auf einen neuen regulatorischen Standard zu unterstützen, bietet comforte ein Webinar zur PCI DSS 4.0-Compliance an, in dem Branchenführer wertvolle Einblicke gewähren und bewährte Praktiken vorstellen.

Das Webinar im März bietet:

Jeremy King, Head of Europe beim PCI Security Standards Council (PCI SSC), wird die neuen Anforderungen von PCI DSS 4.0 vorstellen und erläutern, wie Unternehmen ihre Compliance sicherstellen können.

Heidi Shey, Principal Analyst Security Risk bei Forrester, wird die allgemeinen Auswirkungen von PCI DSS 4.0 auf die Sicherheitspraxis und das Risikomanagement beleuchten.

Webinar: Behind the Scenes of PCI DSS 4.0: Winning the Game Before the Clock Runs Out

Datum: 04.03.2025

Uhrzeit: 15.00 Uhr CET (9.00 Uhr EST)

Hier anmelden: https://offer.comforte.com/behind-the-scenes-of-pci-dss-4.0-winning-the-game-before-the-clock-runs-out

Über die comforte AG

Die comforte AG ist ein führender Anbieter von datenzentrierten Sicherheitstechnologien. Mehr als 500 Unternehmen weltweit verlassen sich heute auf die Tokenisierung und die formaterhaltenden Verschlüsselungsfunktionen, um die ihnen anvertrauten sensiblen Daten zu schützen. Die Data Security Platform von comforte lässt sich nahtlos in die meisten modernen Cloud-nativen Umgebungen und herkömmlichen Kernsysteme integrieren. Ganz gleich, wo Ihre Daten gespeichert sind diese Software hilft Ihnen, die Daten zu finden, zu klassifizieren und zu schützen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Datensicherheit und Schutz von geschäftskritischen Systemen ist die comforte AG der ideale Partner für Unternehmen, die ihr Wachstum durch den Schutz ihrer wertvollsten Assets fördern wollen: ihrer Daten.

