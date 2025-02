Die Scout24-Aktie verzeichnete am Dienstag einen merklichen Rückgang im XETRA-Handel. Nach einem Eröffnungskurs von 94,70 EUR bewegte sich das Papier im Tagesverlauf weiter abwärts und notierte zeitweise bei 93,90 EUR, was einem Minus von 0,8 Prozent entspricht. Bemerkenswert ist dabei die relative Nähe zum erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hoch von 95,95 EUR, das am 6. Februar markiert wurde. Das Handelsvolumen entwickelte sich dynamisch und erreichte am Nachmittag 24.618 gehandelte Aktien.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Die Experteneinschätzungen für Scout24 fallen insgesamt optimistisch aus. Für das laufende Geschäftsjahr wird eine Erhöhung der Dividende von 1,20 EUR auf 1,22 EUR je Aktie prognostiziert. Der durchschnittliche Gewinn je Aktie soll sich nach Analystenerwartungen im Jahr 2024 auf 2,73 EUR belaufen. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten mit 86,34 EUR deutlich unter dem aktuellen Kursniveau, was auf eine möglicherweise zu ambitionierte Bewertung des Unternehmens hindeutet.

Anzeige

Scout-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Scout-Analyse vom 11. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Scout-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Scout-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Scout: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...