Zwei Tech-Riesen an einem Strang? Laut einem Bericht von The Information arbeitet der iPhone-Konzern Apple mit dem E-Commerce-Giganten Alibaba bei der Entwicklung von KI-Funktionen für den essentiellen chinesischen Markt zusammen. Die Gerüchte finden am Markt Anklang, das Papier von Apple gewinnt rund 2,5 Prozent und rangiert hinter Coca-Cola (das Papier des Getränke-Riesen profitiert von starken Zahlen zum vierten Quartal 2024) auf Platz 2 im amerikanischen Leitindex Dow Jones.Zunächst habe Apple ...

Den vollständigen Artikel lesen ...