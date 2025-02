Die größte Veranstaltung für Optik und Photonik des Jahres wartete mit spannender neuer Forschung, Networking und den neuesten Produkten und Trends der Photonikbranche auf

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, registrierte 24.000 Optik- und Photonik-Experten aus über 75 Ländern für die Photonics West, das größte internationale Jahrestreffen der Gesellschaft, das vom 25. bis 30. Januar im Moscone Center in San Francisco stattfand. Die dynamische Woche umfasste 1.588 Aussteller und 5.000 technische Präsentationen in vier Schwerpunktbereichen BiOS, LASE, OPTO, Quantum West -, vier Ausstellungen und die parallel stattfindende AR VR MR-Konferenz.

"Die Photonics West kennzeichnet jedes Jahr den Start des Optik- und Photonik-Terminkalenders", sagte der CEO von SPIE, Kent Rochford. "Und dieses Jahr war auch ein wirklich aufregender Meilenstein für SPIE, da die Mitgliederzahl der Gesellschaft die Marke 25.000 überstieg! Darüber hinaus wächst unsere neueste Konferenz, Quantum West, weiter, was die kontinuierliche Entwicklung dieses spannenden Technologiebereichs und seiner zahlreichen Anwendungen widerspiegelt. Während der gesamten Woche erwies sich die Photonics West 2025 als großartiges Zusammentreffen von Experten und zeigte die vielfältigen Möglichkeiten, wie Optik- und Photonik-Technologien unser Leben beeinflussen. Ich freue mich bereits auf die Photonics West 2026, eine Veranstaltung, die bereits in Planung ist."

Wie immer wurden in dieser ereignisreichen Woche die neuesten innovativen Technologien und Entdeckungen der vielfältigen und florierenden Optik- und Photonik-Community vorgestellt, die Forscher, Innovatoren, Ingenieure, Unternehmer und Wirtschaftsführungskräfte aus aller Welt zusammenbrachte. Mehr als 100 Fachkonferenzen ergänzten die vier Ausstellungen und brachten Forscher und Unternehmen zusammen, um Wissenschaft, Technologie und Anwendungen voranzutreiben. Die Woche umfasste auch eine breite Palette von Live-Produktvorführungen auf den Ausstellungsflächen sowie eine Jobmesse.

Das "SPIE Industry Program" beleuchtet weiterhin entscheidende Bereiche. Das SPIE Global Business Forum, das Top-Führungskräfte der Branche zu Präsentationen, Networking und Gesprächen auf hohem Niveau zusammenbringt, war wieder einmal ein ausverkaufter Erfolg. Die glamourösen Prism Awards, nunmehr in ihrem 17.Jahr, kürten die besten neuen Optik- und Photonikprodukte, während beim inspirierenden Pitch-Wettbewerbs, der Startup Challenge, drei vielversprechende aufstrebende Photonikunternehmen anerkannt wurden. Unterdessen diskutierten beim Quantum West Business Summit Redner und Diskussionsteilnehmer über die aktuellen Trends in diesem rasant wachsenden technischen und kommerziellen Bereich.

Darüber hinaus wurden im Rahmen von 52 Ausbildungskursen von Experten geleitete technische Schulungen und Weiterbildungen bereitgestellt, die das vielfältige Angebot an beruflicher Weiterentwicklung und Networking-Möglichkeiten während der Woche ergänzten: Von der Lunchtime Professional Development Education-Serie bis hin zu gesellschaftlichen Veranstaltungen präsentierte die Photonics West einen prall gefüllten Kalender mit Treffen, entspannenden Aktivitäten rund um Hunde und interaktiven, kollaborativen Zusammenkünften. In Verbindung mit der Photonics West feierte SPIE das 20-jährige Bestehen seines Women in Optics Notebook und brachte dabei Koryphäen wie Ursula Keller, Muyinatu "Bisi" Bell und Jessica Wade für ein ganztägiges Event mit Rednern, Podiumsdiskussionen und Gesprächen zusammen.

Während die Woche den Teilnehmern unzählige Möglichkeiten bot, sich zu informieren, Kontakte zu knüpfen und sich über ihre neuesten Entwicklungen auszutauschen, waren es die lebhaften Ausstellungen die BiOS Expo, die Photonics West Exhibition, die Quantum West Expo und die AR VR MR Exhibition die am besten die wachsende Bedeutung der Photonikbranche und die Relevanz persönlicher Treffen hervorhoben.

"Wir waren von Anfang an sehr schnell, sehr beschäftigt", sagte Dennis Fantone, Director of Operations bei Optikos. "Es war wirklich aufregend, alte Kollegen und Freunde zu treffen, die noch nie oder seit ein paar Jahren nicht mehr auf der Messe waren. Außerdem ist dies ein großartiger Ort, um sich nicht nur mit Kunden, sondern auch mit Verkäufern zu treffen: Es ist schön, den persönlichen Kontakt zu haben, den man über E-Mail und Telefon einfach nicht bekommt."

"Wir hatten wirklich gute Besucherzahlen und konnten sowohl alte Kunden und Lieferanten sehen als auch neue Kontakte knüpfen," sagte Elroy Pearson, Photonics Senior Optical Engineer bei Wasatch. "Photonics West war wirklich fruchtbar."

"Ich gehe zur Photonics West seit sie eine winzig kleine Messe in San Jose war", sagte Basil Garabet, President und CEO von NKT. "Wir mögen diese Messe für uns ist sie die wichtigste Veranstaltung in den USA. Und da wir stark im medizinischen und biologischen Bereich tätig sind, ist es auch gut für uns, bei der BiOS dabei zu sein. Uns gefällt der Standort, den wir auf der Messe haben, da wir nicht umziehen müssen das funktioniert für uns wirklich gut: Wir bauen einfach einen Stand für beide Messen auf. Jetzt sind wir Teil von Hamamatsu, und deren Stand ist direkt gegenüber, was ebenfalls sehr gut für uns funktioniert. Insgesamt ist es großartig, und wir freuen uns jedes Mal darauf, wenn wir hierherkommen. Es war eine wirklich gute Woche."

"Die Photonics West 2025 hat den starken Fokus der Branche auf Präzision, Integration und Skalierbarkeit in optischen und photonischen Technologien hervorgehoben", bemerkte Dr. Efstratios (Stratos) Kehayas, President, Photonics bei G&H. "Wir haben großes Interesse an fortschrittlicher Laserstrahlformung, integrierter Photonik für kompakte Systeme und hochzuverlässigen optischen Komponenten für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Industrie, Laserfusion und Biowissenschaften festgestellt. Die Gespräche an unserem Stand spiegeln die wachsende Nachfrage nach Lösungen wider, die zum einen die Leistung steigern, zum anderen den Herausforderungen hinsichtlich Energieeffizienz, Miniaturisierung und Systemintegration gerecht werden."

Während der Photonics West-Woche gab SPIE auch seine jüngsten Partnerschaften aus dem SPIE Endowment Matching Program bekannt, eine mit der Boston University und eine mit der National University of Singapore.

Wie der Vertriebsleiter von SPIE, Jeff Nichols, betont, gibt es selbst nach dieser aufregenden Woche noch viel, worauf man sich freuen kann. "Die Woche der Photonics West war schon immer der beste Ort, um die Größe und Reichweite unserer Branche zu sehen", erklärt Nichols. "Und mit Blick auf 2026 freuen wir uns, mit VisionTech eine neue Ausstellung und ein technisches Programm hinzuzufügen, die die photonischen Technologien präsentieren, die den Imaging- und Vision-Markt vorantreiben. Im Zuge des kontinuierlichen Wachstum der Photonics West verwandelt SPIE San Francisco im Januar in einen zentralen Anlaufpunkt für alle, die an den neuesten Fortschritten der photonischen Technologien und den zahlreichen Anwendungen, die sie ermöglichen, interessiert sind."

Die SPIE Photonics West 2026 wird vom 17. bis 22. Januar im Moscone Center in San Francisco stattfinden. Der Aufruf zur Einreichung von Beiträgen für die Veranstaltung im Jahr 2026 beginnt im Frühjahr 2025.

