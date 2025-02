FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Letzte Bundestagsdebatte/Wahl:

"Bündnisse mit den Kräften am Rand - AfD, Linkspartei, BSW - kommen für CDU und CSU nicht infrage. Einen Pakt mit den Grünen hat CSU-Chef Söder kategorisch ausgeschlossen, FDP-Chef Lindner ebenfalls, sodass auch die Jamaika-Fahne nicht über dem Reichstag aufgezogen werden könnte. (.) Um Gespräche mit der SPD, und sei es über eine schwarz-gelb-rote Koalition, kommt die Union also sehr wahrscheinlich nicht herum. (.) Lars Klingbeil, der - anders als Scholz - die Koalitionsverhandlungen mit der Union anführen müsste, stufte den CDU-Vorsitzenden vom großen Verderber nun schon auf "meckernden Onkel" herunter. Ebenfalls weiter mit von der Partie sein will Boris Pistorius. Er hatte Merz zwar auch kritisiert, aber nicht dämonisiert. Der Verzicht aufs Pöbeln schadete Pistorius' Popularität nicht."/yyzz/DP/he