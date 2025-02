BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kommen am Mittwoch (9.00 Uhr) in Berlin zur möglicherweise letzten Gesprächsrunde im laufenden Tarifstreit zusammen. Beide Seiten streben eine rasche Einigung an - bestenfalls noch vor der Bundestagswahl am 23. Februar. Dafür wollen sie nun bis Sonntag täglich verhandeln. Warnstreiks sind bis Ende März ohnehin nicht möglich - so lange läuft der aktuelle Tarifvertrag noch.

In den ersten zwei Verhandlungsrunden hatten sich beide Seiten aufeinander zubewegt. EVG-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay machte aber auch deutlich: "Da muss noch was kommen, wenn wir bis Sonntag fertig werden wollen."/wim/DP/jha