Berlin - Die Grünen haben den Zehn-Punkte-Plan ihres Kanzlerkandidaten Robert Habeck zur Verringerung der illegalen Migration entschärft. Wie die "Bild" (Mittwochsausgabe) berichtet, wurde in der Einleitung der "Sicherheitsoffensive" von Habeck eine entscheidende Passage gestrichen, in der es um die Begrenzung der Zuwanderung geht.Demnach fehlt in der neuen Version nun unter anderem der Satz: "Zu einer Sicherheitsoffensive gehören auch Schritte, die die irreguläre Migration weiter reduzieren und begrenzen." Wie die Zeitung weiter unter Berufung auf Parteikreise schreibt, soll die Passage auf Druck von Parteilinken gestrichen worden sein.Sie kritisieren, dass Habeck mit seinen Plänen Positionen der Grünen infrage stellt. Ein Parteisprecher sagte: "Robert Habeck hat zehn Punkte vorgeschlagen. Diese finden sich unverändert auf der Seite."