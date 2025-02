Der durchschnittliche Preis für grüne Paprika in Spanien ist von dem, was die Erzeuger im Januar bekamen, bis zu dem, was die Verbraucher zahlen mussten, um 208 % gestiegen. Dies geht aus dem Index der Preise am Ursprungsort und am Zielort (IPOD) für Lebensmittel hervor, der jeden Monat von der Koordination der Erzeuger- und Viehzüchterorganisationen (COAG) erstellt wird,...

