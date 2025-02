"Avocados werden in Europa immer beliebter, obwohl das Wachstum je nach Land variiert. Spanien ist das Land, in dem die Haushalte pro Jahr die meisten Avocados kaufen. Italien ist ein aufstrebender Markt, der jedes Jahr Wachstum verzeichnet. Dieses Land hat großes Potenzial und bietet viele Möglichkeiten", sagt Elena Rogojnikova von The Greenery, wie Agraria.pe berichtet....

Den vollständigen Artikel lesen ...