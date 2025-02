BERLIN (dpa-AFX) - Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat die türkischstämmigen Deutschen aufgerufen, zur Bundestagswahl am 23. Februar zu gehen. "Die politische Partizipation der 1,2 Millionen türkischstämmigen Menschen, die in Deutschland das Wahlrecht haben, ist sehr wichtig", sagte der Vorsitzende Gökay Sofuoglu dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Beim letzten Mal lag die Wahlbeteiligung nach unseren Erkenntnissen teilweise unter 20 Prozent, und das ist natürlich sehr gering. Sie sollte aber mindestens genauso hoch liegen wie die Beteiligung an Wahlen in der Türkei." Dort seien es 40 bis 50 Prozent. "Die Wahlergebnisse in Deutschland betreffen unser Leben schließlich viel mehr als die Wahlergebnisse in der Türkei", merkte Sofuoglu an.

Die Türkische Gemeinde beginnt am Donnerstag eine deutschlandweite Kampagne, um für die Wahrnehmung des Wahlrechts zu werben und über die Bundestagswahl zu informieren./brd/DP/zb