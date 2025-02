FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte seine Rekordjagd am Mittwoch fortsetzen und es erstmals über 22.100 Punkte schaffen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,3 Prozent höher auf 22.108 Punkte.

Weiteren Auftrieb geben vermutlich vor allem deutliche Kursgewinne an der Börse in Hongkong. Während es an der Wall Street recht ruhig zugegangen war, kletterte der Hang Seng am Morgen zeitweise um fast zweieinhalb Prozent. Kursgewinne beim E-Autohersteller BYD und dem Onlinehändlers Alibaba führten den Index auf das höchste Niveau seit Oktober.

Im Dax sind die Aktien der Deutschen Börse einen Black wert. Am Vorabend kletterten sie nach Geschäftszahlen auf der Handelsplattform Tradegate mit 249 Euro einen weiteren Rekord. Das Niveau konnten sie zwar nicht ganz halten, legten aber immer noch deutlich zu./ag/zb