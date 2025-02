Der Goldpreis zieht am zweiten Tag in Folge einige Verkäufer an, da der USD leicht zulegt - Die hawkischen Äußerungen von Fed-Chef Powell über Nacht belebten die USD-Nachfrage. - Handelskriegssorgen sollten helfen, einen korrigierenden Rückgang des sicheren Hafens XAU/USD zu begrenzen - Der Goldpreis (XAU/USD) zieht am Mittwoch den zweiten Tag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...