DJ MÄRKTE ASIEN/Aufwärts - Sehr feste Kurse in Hongkong

DOW JONES - Aufwärts geht es am Mittwoch mit den meisten Indizes an den Börsen in Ostasien, der Aktienmarkt in Sydney hat den Handelstag mit einem Plus von 0,6 Prozent bereits beendet. Der Nikkei-Index in Tokio legt um 0,3 Prozent zu auf 38.935 Punkte, wobei der zur gleichen Vortageszeit deutlich schwächere Yen für Unterstützung sorgt. Der Yen sei aktuell in seiner Funktion als sicherer Hafen nicht gesucht, sagen Teilnehmer am Devisenmarkt. Der Kospi in Seoul rückt um 0,3 Prozent vor. Klarer Tagesgewinner ist Hongkong mit einem Plus des HSI von 1,5 Prozent, während sich der Shanghai-Composite kaum bewegt.

Fundamental Neues, das die Märkte bewegt gibt es nicht - weder in Sachen Zollpoilitk seitens der USA noch von der US-Notenbank. Fed-Chef Powell wiederholte am Vortag die bekannte Position, dass man sich mit weiteren Zinssenkungen unter anderem angesichts der soliden Konjunktur Zeit lassen kann. Derweil nehmen die Spekulationen zu, dass es im Krieg in der Ukraine günstige Entwicklungen geben könnte in Richtung eines Waffenstillstands. Der ukrainische Präsident Zelensky soll Bereitschaft zu einem Gebietstausch mit Russland signalisiert haben.

Die Anleger seien optimistisch, nachdem mehrere chinesische Unternehmen Deepseek in ihre Dienste aufgenommen hätten, heißt es unterdessen vom festen Hongkonger Aktienmarkt. Der Stimmung zuträglich ist daneben, dass Peking, wie der Staatsrat am Vortag mitteilte, den Konsum im Inland ankurbeln und mehr ausländisches Kapital anlocken will.

Alibaba Group verteuern sich um über 6 Prozent, beflügelt von einem Bericht, wonach das Unternehmen möglicherweise mit Apple bei der Bereitstellung von Diensten für iPhone-Nutzer zusammenarbeitet. SMIC legen um 2,1 Prozent zu, nachdem das Halbleiterunternehmen Viertquartalszahlen vorgelegt hat.

In Tokio machen Softbank Corp. einen Satz um 4,3 Prozent. Der Anbieter von Telekommunikations- und Netzwerkdiensten hat in den ersten neun Monaten den Gewinn um 7,4 Prozent steigern können. Softbank Group verteuern sich um 3,3 Prozent.

Nissan verlieren über 6 Prozent. Hier sorgt für Enttäuschung, dass der Chairman der taiwanischen Foxconn Technology Group, Young Liu, laut einem Medienbericht sagte, Foxconn strebe eine Zusammenarbeit mit Nissan an, nicht aber den Kauf des Automobilherstellers.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.535,30 +0,6% +4,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.934,78 +0,3% -2,7% 07:00 Kospi (Seoul) 2.547,61 +0,3% +6,2% 07:00 Schanghai-Comp. 3.316,10 -0,1% -1,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.621,44 +1,5% +7,2% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.857,06 -0,1% +1,9% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.598,20 +0,5% -3,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:17 % YTD EUR/USD 1,0358 -0,0% 1,0362 1,0304 +0,0% EUR/JPY 159,12 +0,7% 157,97 156,55 -2,3% EUR/GBP 0,8324 -0,0% 0,8326 0,8344 +0,6% GBP/USD 1,2444 -0,0% 1,2445 1,2349 -0,6% USD/JPY 153,59 +0,7% 152,46 151,93 -2,4% USD/KRW 1.452,86 -0,0% 1.452,86 1.453,17 -1,5% USD/CNY 7,1690 +0,0% 7,1690 7,1673 -0,6% USD/CNH 7,3144 +0,1% 7,3090 7,3107 +2,0% USD/HKD 7,7915 -0,0% 7,7922 7,7908 +0,3% AUD/USD 0,6292 -0,0% 0,6294 0,6276 +1,7% NZD/USD 0,5655 +0,0% 0,5654 0,5646 +1,0% Bitcoin BTC/USD 95.789,30 +0,4% 95.431,70 98.402,10 +1,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,99 73,32 -0,5% -0,33 +2,4% Brent/ICE 76,73 77,00 -0,4% -0,27 +3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.886,71 2.897,65 -0,4% -10,95 +10,0% Silber (Spot) 31,81 31,75 +0,2% +0,06 +10,2% Platin (Spot) 984,55 990,50 -0,6% -5,95 +8,6% Kupfer-Future 4,60 4,60 -0,1% -0,01 +14,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

