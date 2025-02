EQS-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

PVA TePla erreicht 2024 leichtes Umsatz- und deutliches Ergebnisplus



12.02.2025 / 08:00 CET/CEST

PVA TePla erreicht 2024 leichtes Umsatz- und deutliches Ergebnisplus Wettenberg, 12. Februar 2025. Die PVA TePla Gruppe hat das Geschäftsjahr 2024 in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich abgeschlossen. Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von rund EUR 270 Mio. (Vj.: EUR 263 Mio.). Dies entspricht einem Zuwachs von rund 3 %.Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt voraussichtlich bei rund EUR 48 Mio. (Vj.: EUR 41,5 Mio.). Damit schließt PVA TePla das abgelaufene Geschäftsjahr innerhalb der prognostizierten Bandbreiten von EUR 270 bis 290 Mio. Umsatz und EUR 47 bis 51 Mio. EBITDA ab. Die EBITDA-Marge stieg auf rund 18 % von 15,8 % im Vorjahr und unterstreicht die positive Profitabilitätsentwicklung der Unternehmensgruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr. Fokussierung auf Zukunftstechnologien als solide Basis Das leichte Umsatzplus bestätigt den strategischen Kurs des Unternehmens mit dem Fokus auf Zukunftstechnologien, die von den Megatrends Digitalisierung, Mobilität und Dekarbonisierung geprägt sind. Besonders Qualitätsinspektionssysteme für immer komplexere Chiparchitekturen in der Halbleiterindustrie sowie Veredlungstechnologien, beispielsweise Beschichtungsverfahren für die Luft- und Raumfahrtindustrie, haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Zudem stärken die Investitionen in den PVA Technology Hub die Innovationsführerschaft des Unternehmens. Durch verkürzte Entwicklungszyklen und umfangreiches Prozess-Knowhow erschließt der Technology Hub den Zugang zu neuen Märkten und Kunden und ist damit ein zentraler Baustein für weiteres Wachstum in den kommenden Jahren. Im weiteren Jahresverlauf rechnet PVA TePla mit einer schrittweisen Erholung in Schlüsselbranchen wie der Halbleiter- und Automobilindustrie. Die steigende Nachfrage nach Materialien für Leistungselektronik und Energiespeicher eröffnet weitere Wachstumschancen und unterstützt die mittelfristigen Wachstumsziele des Unternehmens. Alle angegebenen Ergebnisse sind vorläufig und ungeprüft. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts mit den detaillierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 sowie der Prognose für 2025 erfolgt am 19. März 2025. Kontakt:

Dr. Gert Fisahn

Investor Relations

Phone: +49(0)641/68690-400

ir@pvatepla.com Über PVA TePla

PVA TePla ist ein führendes Spitzentechnologie-Unternehmen für Material- und Messtechnik. Der 1991 gegründete Systemanbieter entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für hochpräzise Materialherstellung, -veredelung und -bearbeitung (Material Solutions) sowie Anlagen zur Inspektion von Material und Bauteilen durch akustische, nass-chemische und optische Verfahren (Metrology). PVA TePla betreibt mit seinem Technology Hub ein Innovationszentrum für die marktorientierte Forschung und Entwicklung von Material und Werkstoffen der Zukunft. Darüber hinaus bedient das Unternehmen mit seiner internen Forschung und Entwicklung auch hochspezifische individuelle Kundenanforderungen. Lösungen der PVA TePla Gruppe werden sehr früh in der Wertschöpfungskette von Produkten und Technologien angewendet. Sie adressieren die globalen Herausforderungen in den Megatrends Digitalisierung, Dekarbonisierung und Mobilität. PVA TePla ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika international aufgestellt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im hessischen Wettenberg und beschäftigt weltweit über 800 Mitarbeitende. Die Aktien der PVA TePla AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN DE0007461006, WKN 746100).



12.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

