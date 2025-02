Schülerinnen der Lewisville High School nehmen am immersiven MINT-Tag für praktisches Lernen teil

Mary Kay Inc., ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Wissenschaft, Innovation und Förderung der Bildung junger Frauen, beging den 10.Jahrestag des International Day of Women and Girls in Science am 11. Februar mit einer Erkundungsveranstaltung, die die nächste Generation weiblicher MINT-Führungskräfte inspirieren sollte. Laut UNESCO machen Frauen nur 35 der Studierenden aus, die in MINT-bezogenen Studiengängen an Hochschulen eingeschrieben sind (UNESCO, 2020).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250211036195/de/

Students from Lewisville High School Harmon Campus (Texas, U.S.A.) putting their knowledge to the test by creating their own Mary Kay® Unlimited Lip Gloss at Mary Kay's global Richard R. Rogers Manufacturing and Research Development Center (Photo Credit: Mary Kay Inc.)

Dreißig Schülerinnen der Lewisville High School Harmon Campus kamen im Richard R. Rogers Manufacturing/R&D Center (R3) von Mary Kay in Lewisville, Texas, an, wo sie von Nichole Jones-Dooley, Vice President of Manufacturing North America bei Mary Kay, mit einer inspirierenden Willkommensrede und einer persönlichen MINT-Karrieregeschichte begrüßt wurden. Anschließend nahmen die Schülerinnen an einer Führung durch die hochmoderne Einrichtung teil und erfuhren mehr über die vielfältigen Aspekte der MINT-bezogenen Karrieremöglichkeiten in der globalen Schönheits- und Fertigungsindustrie.

Der Höhepunkt des Tages war ein Kurs in kosmetischer Chemie und ein praktisches Experiment unter der Leitung von Carissa Dowdy, Managerin für Produktformulierung bei Mary Kay. Die Teilnehmerinnen lernten die Feinheiten der Entwicklung komplexer Produktformeln und die Wissenschaft hinter beliebten Schönheitsprodukten kennen. Anschließend konnten die Schülerinnen ihr Wissen unter Beweis stellen, indem sie ihren eigenen Mary Kay® Unlimited Lipgloss kreierten. Vor der Abreise nahmen die Schülerinnen sowie die MINT-Fachkräfte von Mary Kay an einem gemeinsamen Mittagessen teil, bei dem sie verschiedene Karrierewege für Frauen im MINT-Bereich, persönliche Ziele und Möglichkeiten zur besseren Förderung und Unterstützung junger Frauen, die eine Karriere in Wissenschaft und Technologie anstreben, diskutierten.

"Die nächste Generation von Wissenschaftlerinnen und Innovatorinnen zu stärken und zu inspirieren, ist ein Erfolgsrezept, um sicherzustellen, dass Frauen in Zukunft im MINT-Bereich gleichberechtigter vertreten sind", sagte Dr. Lucy Gildea, Chief Brand and Scientific Officer bei Mary Kay. "Indem wir ihnen die Werkzeuge und das Wissen zur Erkundung von MINT-Bereichen an die Hand geben, fördern wir zukünftige Führungskräfte, die die MINT-Branche prägen werden. Es ist großartig zu sehen, wie ihre Neugierde geweckt wird und der Funke überspringt, wenn sie sich die Möglichkeiten ihrer Zukunft im MINT-Bereich vorstellen!"

Die Lewisville ISD blickt auf eine lange Geschichte der Bereitstellung hochwertiger Bildung von der Vorschule bis zur 12. Klasse für ihre vielfältigen und wachsenden Gemeinschaften zurück und bietet akademische Exzellenz, renommierte bildende Künste, traditionsreiche Sportprogramme und Ressourcen für mehr als 48.000 Schüler an 69 weitläufigen Standorten.

"An der Lewisville High School sind wir bestrebt, unseren Schülern Lernerfahrungen aus der realen Welt zu bieten, die ihre Neugier wecken und ihr akademisches Wachstum fördern", sagte Lindsay Ayers, Administratorin für Geschäftspartnerschaften bei Lewisville ISD. "Durch die Zusammenarbeit mit Mary Kay konnten unsere Schülerinnen die unendlichen Möglichkeiten in den MINT-Bereichen aus erster Hand kennenlernen und sich für Karrieremöglichkeiten öffnen, an die sie vielleicht nicht gedacht hätten. Wir haben das Glück, enge Beziehungen zu globalen Unternehmenspartnern in unserer lokalen Gemeinschaft zu haben, die unsere zukünftigen MINT-Führungskräfte fördern."

Mit einem weltweiten F&E-Team, das zu 63 aus Frauen besteht, feiert und ermutigt Mary Kay junge Frauen, die ihre Zukunft durch Führungsqualitäten, Innovation und den Willen, in MINT-Bereichen herausragende Leistungen zu erbringen, selbst in die Hand nehmen. Durch die kontinuierliche Unterstützung junger Frauen in MINT-Bereichen setzt Mary Kay seine Mission fort, das Leben von Frauen überall zu bereichern.

Über Mary Kay

Dann. Jetzt. Immer. Als eines der Originale, die die gesellschaftliche Mauer durchbrachen, gründete Mary Kay Ash 1963 in Texas ihre Traumkosmetikmarke mit einem einzigen Ziel: das Leben der Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem globalen Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Vertriebsmitarbeitern in mehr als 40 Märkten entwickelt. Seit über 60 Jahren gibt Mary Kay Frauen die Möglichkeit, ihre Zukunft durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung und Innovation selbst zu bestimmen. Mary Kay hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Wissenschaft hinter der Schönheit zu investieren und modernste Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte herzustellen. Mary Kay setzt sich dafür ein, unseren Planeten für künftige Generationen zu erhalten, Frauen zu schützen, die von Krebs und häuslicher Gewalt betroffen sind, und junge Menschen zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, finden Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250211036195/de/

Contacts:

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: 972-687-5332 oder media@mkcorp.com