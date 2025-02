JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik hat im vergangenen Jahr vor allem von einer höheren Nachfrage im Bereich Halbleiterausrüstung profitiert. "Das Jahr 2024 ist für Jenoptik mit Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis erfolgreich verlaufen", sagte Unternehmenschef Stefan Traeger am Mittwoch bei der Vorlage von vorläufigen Zahlen laut Mitteilung. Die Ziele für 2026 bestätigte der Vorstand. Allerdings waren diese ursprünglich bereits für das laufende Jahr geplant gewesen. 2024 stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 6,0 Prozent auf etwa 222 Millionen Euro. Die entsprechende Marge erhöhte sich von 19,7 auf etwa 19,9 Prozent. Der Umsatz des Thüringer Unternehmens kletterte um 5,0 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro. Während der Konzern operativ etwas besser abschnitt als von Analysten erwartet, traf er in etwa die Erwartungen beim Umsatz.

Das allgemeine Marktumfeld sei gegenwärtig durch überdurchschnittlich hohe Unsicherheiten geprägt, die sich auch in der ersten Jahreshälfte 2025 fortsetzen dürften, teilte das Unternehmen weiter mit. In Bezug auf die für Jenoptik wichtige Halbleiterausrüstungsindustrie geht das Unternehmen unverändert von einem Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte 2025 aus. Die vollständige Bilanz für das Gesamtjahr 2024 will der Konzern am 25. März vorlegen und dann auch eine Prognose für das laufende Jahr abgeben./mne/mis