The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.02.2025ISIN NameUS20030NBL47 COMCAST 14/25DE000DK0JRZ4 DEKA GM ANL 18/25USU1566PAB14 LUMEN TECH. 19/26 REGSUSU1566PAC96 LUMEN TECH. 20/27 REGSXS1476654238 SHELL INTL FIN. 16/25 MTNUS29379VBE20 ENTERPR.PRODS OP. 2025AU3CB0246221 VERIZON COMMS 2025 MTNUS156700AZ93 LUMEN TECH. 15/25US64110LAL09 NETFLIX 2025GR0118017657 GRIECHENLAND 18-25USG4066TAA00 GR.TIERRA EN.IN.18/25REGSUS91282CDZ14 USA 22/25FR0014008FH1 ARVAL SERV.L 22/25 MTNUS384802AE44 W.W.GRAINGER. 20/25XS2066049219 DAR AR.SUKUK 19/25 MTNUSY0889VAB63 BHART.AIRTEL 20/25 CVXS2077666316 OI EUROP.GRP 19/25 REGSUSN64884AD67 NOSTRUM FIN. 18/25 REGSXS2110799751 ALTICE FRAN. 20/25 REGSXS2112202101 SINO BIOPH. 20/25 CVDE000HLB7CA6 LB.HESS.THR.CARRARA02K/23ES0414970204 CAIXABANK 05-25DE000HLB7C96 LB.HESS.THR.CARRARA02J/23XS2248032653 YANGO JU.IN. 20/25SK4000022505 TATRA BANKA 23/26 FLR MTNDE000NWB17L1 NRW.BANK IS.A.17L 16/25DE000HLB7CK5 LB.HESS.THR.CARRARA02O/23XS2432628522 BK OF CHINA 22/25 MTNDE000DB7XJJ2 DT.BANK MTN 15/25XS2443921056 INFINEON TECH. MTN 22/25DE000LB2BNA0 LBBW FESTZINS 22/25XS1190632999 BNP PARIBAS 15/25 MTNUS912810ET17 US TREASURY 2025 15.02US912828J272 US TREASURY 2025DE000DW6C151 DZ BANK IS.A1995US37940XAA00 GLOBAL PAYM. 19/25DE000LB3MYZ9 LBBW FZA 23/25EU000A1G0D62 EFSF 18/25 MTNDE000LB39Z83 LBBW FZA 23/25DE000DW6C1P0 DZ BANK IS.A1979FR0012537124 UNEDIC 15/25 MTNUS538034AU37 LIV.NAT.ENT. 21/25 CVDE000A1RQCL9 HESSEN SCHA.15/25USP989MJBE04 YPF 15/25 REGSDE000HLB4C24 LB.HESS.THR.CARRARA02K/17XS1936208252 FRESENIUS SE MTN 19/25XS1829325239 G CITY EUROP 18/25US92343VEN01 VERIZON COMM 18/25XS1562721321 HSBC BANK 17/25 FLR MTNDE0001142826 BUNDANL. KPS 15.2.25XS1996435688 CEPSA FIN. 19/25 MTNDE0001102374 BUNDANL.V.15/25DE0001108777 BUNDANL.V.15/25NK OZSS