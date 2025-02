WETTENBERG (dpa-AFX) - Das Technologieunternehmen PVA Tepla hat das vergangene Jahr mit mehr operativem Ergebnis abgeschlossen. Für 2025 rechnet das Management mit einer schrittweisen Erholung in den für das Unternehmen wichtigen Schlüsselbranchen. Halbleiter- und Automobilindustrie sollten sich im weiteren Jahresverlauf nach und nach erholen, die steigende Nachfrage nach Materialien für Leistungselektronik und Energiespeicher eröffne zudem weitere Wachstumschancen, hieß es am Mittwoch.

Der Umsatz stieg 2024 nach vorläufigen Zahlen um 3 Prozent auf 270 Millionen Euro, das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um knapp 16 Prozent auf 48 Millionen Euro, wie PVA Tepla am Mittwoch in Wettenberg mitteilte. Beim Umsatz lag der Spezialist für Material- und Messtechnik etwas unterhalb der durchschnittlichen Schätzung von Analysten, beim Ergebnis etwas darüber. Detaillierte Jahresergebnisse gibt es am 19. März./men/mis