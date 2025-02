TORONTO - 11. Februar 2025 / IRW-Press / Blockmate Ventures Inc. (TSX-V: MATE) (OTCQB: MATEF) (FWB: 8MH1) ("Blockmate" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Hivello Holdings Ltd., an der es eine Mehrheitsbeteiligung besitzt, den Handel ihres $HVLO-Tokens an den führenden Börsen Gate.io und MEXC aufgenommen hat.

Die Notierung des $HVLO-Tokens sollte seinen Nutzern eine größere Funktionalität für passives Einkommen bieten und neue Nutzer anziehen. Schließlich wird es der Token mehr Nutzern ermöglichen, am Blockchain-Mining teilzunehmen, Belohnungen zu verdienen und vom Nutzen des Tokens im wachsenden DePIN-Ökosystem zu profitieren.

Dieser Meilenstein ist ein entscheidender Schritt in der Mission von Hivello, den Bereich der dezentralen physischen Infrastrukturnetzwerke (DePIN) zu revolutionieren, indem eine nahtlose Teilnahme an der dezentralen Datenverarbeitung ermöglicht wird. Durch die Verbindung ungenutzter Rechenressourcen mit dezentralen Netzwerken können Hivello-Nutzer Belohnungen verdienen und gleichzeitig das DePIN-Ökosystem stärken.

Mit über 15.000 aktiven Knoten in seiner Beta-Anwendung ist Hivello führend im Bereich der DePIN-Aggregation. Das Plug-and-Play-Mining-Modell der Plattform beseitigt die Komplexität des Blockchain-Minings und macht es sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Nutzer zugänglich.

Blockmate hat keine Token direkt ausgegeben oder Einnahmen aus der Token-Notierung erhalten. Der Token werden von der HVLO Association mit Sitz in der Schweiz im Rahmen einer Lizenz von Hivello Holdings Ltd. ausgegeben.

Nachfolgend finden Sie die Pressemitteilung von Hivello:

$HVLO-Token von Hivello notiert an den Börsen Gate.io und MEXC

London und Amsterdam, 11. Februar 2025 - Hivello, ein DePIN-Aggregator, der es Nutzern ermöglicht, durch die Monetarisierung ungenutzter Computerressourcen über mehrere dezentrale Netzwerke hinweg Geld zu verdienen, hat bekannt gegeben, dass sein Token Generation Event (TGE) nun live ist und der $HVLO-Token offiziell gehandelt wird. Dies ist ein wesentlicher Meilenstein in der Mission von Hivello, das DePIN- (Decentralized Physical Infrastructure Networks)-Ökosystem neu zu definieren und zu erweitern.

Wichtige Daten und Uhrzeiten:

- Gate.io - 11. Februar 2025, 10 Uhr UTC

- MEXC - 11. Februar 2025, 10 Uhr UTC

- Raydium.io (Solana DEX) - 12. Februar 2025, 11 Uhr UTC

Das Unternehmen hält interessierte Personen an, die offizielle Website von Hivello unter www.hivello.com zu besuchen, um alle aktuellen Informationen zu erhalten, einschließlich der Vertragsadresse (CA) für den Smart Contract.

Der $HVLO-Token ist ein wesentlicher Bestandteil des Hivello-Ökosystems, der Nutzer dafür belohnt, Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen zu DePIN-Protokollen beizutragen. Durch die Notierung an Gate.io und MEXC, zwei der führenden zentralen Börsen der Branche, und Raydium, der größten dezentralen Börse (DEX) für Solana, stellt Hivello eine hohe Liquidität und Zugänglichkeit für eine breite Palette von Nutzern sicher.

Nun, da $HVLO an mehreren Börsen notiert, bieten sich mehrere Vorteile:

- Staken des $HVLO über http://www.hivello.com für einen APY von 88 %

- Erweiterung der Zugänglichkeit und der Vorteile von $HVLO, um mehr Nutzern die Möglichkeit zu geben, am dezentralen Computing-Mining teilzunehmen, Belohnungen zu verdienen und vom Nutzen des Tokens im wachsenden DePIN-Ökosystem zu profitieren

- Verbesserung der Staking- und Governance-Funktionen für $HVLO-Inhaber, um langfristige Einbindung und Nachhaltigkeit zu gewährleisten

- Erweiterung der Partnerschaften mit DePIN-Protokollen und KI-Rechnernetzwerken, um eine breitere Akzeptanz der dezentralen Infrastruktur zu fördern

- Skalierung des Netzwerks von dezentralen Knotenbetreibern, um es Nutzern weltweit zu vereinfachen, an DePIN teilzunehmen

Hivello wird ein X-Space-Event veranstalten, zu dem Sie sich anmelden können (Details siehe unten):

- Datum und Uhrzeit: 11. Februar 2025, 14 Uhr UTC

- Link: https://x.com/i/spaces/1RDxlzEONrqGL

Für die neuesten Updates in puncto Staking, Belohnungen und DePIN-Integrationen werden Nutzer aufgefordert, den offiziellen Kanälen von Hivello zu folgen:

- Website:www.hivello.com

- Twitter: https://x.com/HivelloOfficial

- Discord: https://discord.com/invite/hivello

- Telegram: @hivello_official

Domenic Carosa, Mitbegründer und Chairman von Hivello, sagte:

"Die Einführung von $HVLO und die Notierung an den Börsen Gate.io, MEXC und Raydium ist ein großer Erfolg für Hivello und unsere wachsende Community. Diese Notierungen bieten eine weltweite Zugänglichkeit, die es mehr Nutzern ermöglicht, sich am dezentralen Computing zu beteiligen und Belohnungen durch DePIN zu verdienen."

(ENDE)

Über Gate.io

Gate.io wurde im Jahr 2013 gegründet und zählt gemessen am realen Handelsvolumen zu den Top 5 der globalen Kryptowährungsbörsen, wobei sichere, zuverlässige, transparente und authentische Handelsdienstleistungen für digitale Assets für über 20 Millionen Nutzer geboten werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gate.io.

Über MEXC

MEXC wurde im Jahr 2018 gegründet und zählt über 30 Millionen Nutzer in über 170 Ländern. MEXC verfügt über ein umfassendes Angebot an beliebten Token und Airdrop-Optionen. Ihre Plattform bietet einen sicheren und effektiven Zugang zu digitalen Assets und wendet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Investoren. MEXC legt seinen Schwerpunkt auf Innovation und Einfachheit, was die Zugänglichkeit und Profitabilität des Token-Handels erhöht.

Über Hivello

Hivello ist ein DePIN-Aggregator, der es Nutzern ermöglicht, ungenutzte Rechenleistung in mehreren dezentralen Netzwerken zu monetarisieren. Die HVLO Association mit Sitz in der Schweiz wird den $HVLO-Token im Rahmen einer Lizenz von Hivello Holdings Ltd. ausgeben.

Weitere Informationen über Hivello und aktuelle Entwicklungen finden Sie unter www.hivello.com.

Über Blockmate Ventures Inc.

Blockmate Ventures ist ein Venture Creator, dessen Hauptaugenmerk auf den Aufbau schnell wachsender Technologieunternehmen in hochmodernen Sektoren wie Blockchain, KI und erneuerbare Energien gerichtet ist. In Zusammenarbeit mit vielversprechenden Gründern können Projekte in der Inkubationsphase vom Ökosystem von Blockmate profitieren, das Technologie, Dienstleistungen, Integrationen und Beratung bietet, um die Monetarisierung von Projekten zu beschleunigen. Die jüngsten Projekte beinhalten Hivello (laden Sie die kostenlose App für passives Einkommen unter www.hivello.com herunter) und Sunified, das Solarenergie digitalisiert.

Das Führungsteam von Blockmate Ventures hat seit der Dotcom-Ära bis hin zur Social-Media-Ära erfolgreich Technologieunternehmen gegründet. Weitere Informationen über eine Tätigkeit bei Blockmate finden Sie unter: www.blockmate.com.

Blockmate lädt Investoren ein, sich in die Mailingliste des Unternehmens einzutragen, um die neuesten Updates und Research-Ergebnisse der Branche zu erhalten. Die Anmeldung erfolgt unter https://www.blockmate.com/subscribe.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Justin Rosenberg, CEO

Blockmate Ventures Inc

mailto:justin@blockmate.com

(+1-580-262-6130)

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen die "zukunftsgerichteten Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf den Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Raindrop lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78450Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78450&tr=1



