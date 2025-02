Zürich - Der Finanzkonzern Swiss Life übernimmt das vom Ökonomen und Berater Klaus Wellershoff mitgegründete Vermögensberatungsunternehmen Zwei Wealth. Swiss Life will damit das Anlagegeschäft für vermögende Private und Institutionelle ausbauen, wie die Firma am Mittwoch mitteilte. Mit der Übernahme, die per sofort erfolgt, blieben das Angebot und die Marke von Zwei Wealth bestehen, hiess es. Wellershoff bleibe auch Mitglied des Verwaltungsrats. ...

