NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh auf "Overweight" belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Internetwerten bezog sich Analyst Marcus Diebel auf die wichtigsten Diskussionen mit Investoren zu Themen wie Wettbewerbsaktivität, Neubewertung von Internet-Unternehmen oder auch Fusionen und Übernahmen. Zum Kochboxen-Versender schrieb er: Die Anleger seien hinsichtlich der Anlageargumente weiter gespalten. Die Optimisten sähen beträchtliches Potenzial für das operative Ergebnis in diesem Jahr, da die positiven Auswirkungen von Kosteneinsparungen unterschätzt würden. Die Pessimisten verwiesen auf den kontinuierlichen Umsatzrückgang bei Kochboxen und eine schlechte Kundenbindung, selbst im Ready-to-Eat-Geschäft (RTE)./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 22:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A161408