TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den wichtigsten Börsen im asiatisch-pazifischen Raum ist es am Mittwoch mehrheitlich nach oben gegangen. Vergleichsweise deutliche Gewinne verzeichneten dabei die chinesischen Märkte, während die Veränderungen ansonsten überschaubar waren.

In China waren Technologiewerte und Aktien der Hersteller von E-Fahrzeugen gefragt. Dabei profitierten Alibaba Group von einem Bericht über eine strategische Partnerschaft mit Apple, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. BYD hätten unterdessen positiv auf Pläne reagiert, autonomes Fahren zum Standardangebot in den Fahrzeugen des Autobauers zu machen.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 2,37 Prozent auf 21.799,84 Punkte. Der mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten bestückte CSI 300 gewann im späten Handel 0,95 Prozent auf 3.919,86 Punkte.

Nicht ganz so stark waren die Zuwächse in Japan. Der Leitindex Nikkei 225 schloss mit plus 0,42 Prozent auf 38.963,70 Punkten, nachdem am Vortag kein Handel stattgefunden hatte. Verluste des Yen zum Dollar stützten die Notierungen des exportorientierten Landes.

Auch am australischen Markt ging es leicht nach oben. Der Leitindex S&P/ASX 200 zog um 0,6 Prozent auf 8.535,26 Punkte an./mf/mis

US0378331005, JP9010C00002, 2455717, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0