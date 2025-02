FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch weiter gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0380 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Am Dienstag stand der Euro noch zeitweise unter 1,03 Dollar, bevor eine deutliche Kurserholung einsetzte.

Zuletzt hat sich gezeigt, dass Zollankündigungen des US-Präsidenten Donald Trump die Stimmung an den Finanzmärkten nicht wirklich trüben können. Der als sicher geltende US-Dollar wird daher weniger stark nachgefragt, was dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger wieder stärker auf Konjunkturdaten richten. Die Anleger warten auf Preisdaten aus den USA, die am Nachmittag auf dem Programm stehen und die an den Finanzmärkten wegen der Auswirkungen auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed stark beachtet werden. Es wird eine weiter erhöhte Inflationsrate knapp unter drei Prozent erwartet.

Steigende Löhne haben Hoffnungen auf einen langsameren Anstieg der Preise im Dienstleistungssektor gedämpft, heißt es in einer Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Auch die Kerninflation bleibe vermutlich erhöht. "Mithin dürfte es keine Gründe für das Forcieren von Zinssenkungserwartungen gebe", schreiben die Experten der Helaba./jkr/stk