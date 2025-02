DJ Ahold Delhaize will Wachstum und Gewinndynamik steigern

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Der niederländische Lebensmittelkonzern Ahold Delhaize will im laufenden Jahr Wachstum und Ertragsdynamik beschleunigen, nachdem er nach eigener Einschätzung einen starken Jahresauftakt verzeichnete.

Wie der Konzern bekanntgab, hat er im vierten Quartal 2024 einen Umsatz von 23,28 Milliarden Euro erwirtschaftet, ein Plus von 1 Prozent zu aktuellen Wechselkursen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis liegt über den Erwartungen der Analysten von 23,21 Milliarden Euro in einer vom Unternehmen erhobenen Konsensschätzung.

Der Nettogewinn sank um fast 16 Prozent auf 380 Millionen Euro. Er verfehlte damit deutlich die Prognosen der Analysten, die mit 611 Millionen Euro gerechnet hatten.

Das Umfeld im Jahr 2024 sei geprägt gewesen von Inflation, Volatilität bei Rohstoffen und Lieferketten sowie sozialen und politischen Spannungen, so Ahold Delhaize. Angesichts der Herausforderungen der vergangenen Jahre haben einige Lebensmittelhändler die Preise erhöht, um die höheren Kosten zu bewältigen, und dafür geringere Absatzmengen in Kauf genommen. Angesichts sparsamerer Verbraucher haben einige Konzerne beschlossen, in ihre Eigenmarkenprodukte zu investieren. Laut Ahold Delhaize erreichte der Anteil der Eigenmarken im Bereich gesunde Lebensmittel im vergangenen Jahr 52,4 Prozent.

Das Unternehmen sagte, es werde Technologien skalieren, die sich als erfolgreich erwiesen haben, darunter seine Gambit Retail Media Technologie, ein personalisiertes Werbesegment in den Geschäften.

Ahold Delhaize rechnet in diesem Jahr mit einer bereinigten operativen Marge von rund 4 Prozent. Außerdem will der Konzern den bereinigten Gewinn je Aktie bei aktuellen Wechselkursen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich steigern.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2025 03:10 ET (08:10 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.