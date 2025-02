HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hellofresh mit "Buy" und einem Kursziel von 15,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Hellofresh sei der bei weitem größte Anbieter von Kochboxen und eines der wenigen Unternehmen der Branche mit globaler Reichweite, schrieb Analyst Hannes Müller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit seiner Online-Plattform für Essenslieferungen stoße Hellofresh in einen bislang von geringer Digitalisierung gekennzeichneten Markt vor./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A161408