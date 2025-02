Die italienische Großbank UniCredit muss einen herben Rückschlag bei ihren Expansionsplänen hinnehmen. Der angestrebte Übernahmeversuch der Banco BPM im Wert von über 10 Milliarden Euro wurde Ende November von der Zielbank kategorisch abgelehnt. Dabei verfolgte UniCredit mit der geplanten Übernahme das strategische Ziel, ihre Position als zweitgrößtes Kreditinstitut Italiens weiter zu festigen und insbesondere in der wirtschaftsstarken Region Lombardei ihren Marktanteil deutlich auszubauen. Die Verweigerung der Übernahme durch Banco BPM, den nach Vermögenswerten drittgrößten Kreditgeber des Landes, bedeutet für UniCredit einen bedeutenden Dämpfer ihrer Wachstumsstrategie.

Banco BPM setzt auf eigenständige Expansion

Als Reaktion auf die gescheiterte Übernahme verstärkt Banco BPM nun ihrerseits die eigenen Wachstumsambitionen. Das Kreditinstitut erhöhte sein Übernahmeangebot für den Vermögensverwalter Anima von ursprünglich 6,20 Euro auf 7 Euro je Aktie, was einem Gesamtwert von etwa 2,2 Milliarden Euro entspricht. Diese strategische Neuausrichtung zielt darauf ab, das hauseigene Lebensversicherungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft zu stärken. Nach einem erfolgreichen Zusammenschluss würde das fusionierte Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von rund 220 Milliarden Euro verwalten, was die Marktposition von Banco BPM erheblich stärken würde.

Anzeige

Unicredit SPA-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Unicredit SPA-Analyse vom 12. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Unicredit SPA-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Unicredit SPA-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Unicredit SPA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...