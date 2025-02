Wismar (ots) -Die Digitalisierung verändert juristische Prozesse grundlegend. Der Einsatz von Legal Bots, Dokumentengeneratoren und Smart Contracts ist in Großkanzleien bereits etabliert. Fachleute, die diese Systeme bedienen und individuell anpassen können, fehlen allerdings oft noch. Deshalb hat WINGS den neuen, berufsbegleitenden Onlinestudiengang Master Legal Tech entwickelt, der diese Experten ausbildet.Legal Tech ist die zwingende Weiterentwicklung der juristischen Arbeit mit Hilfe von IT. "Wir stehen mit Digitalisierung und KI vor einer Revolution in der Rechtswissenschaft und vor allem in der Rechtsberatung. Juristen werden lernen müssen, mit KI-Systemen genauso zu arbeiten, wie mit dem BGB", erklärt Dr. Andreas Steininger, Professor für Wirtschaftsrecht und Studiengangsleiter des Master Legal Tech.Das neue Onlinestudium von WINGS, dem Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, vereint deshalb die Fachrichtungen Jura und Informatik. Die Fernstudierenden erwerben das nötige Wissen, um die technischen Prozesse im Hintergrund der Programme anzulegen, passgenau zu optimieren und zu lenken. "Dafür eignen sie sich grundlegende Programmierkenntnisse an. Sie beschäftigen sich mit Fragestellungen des Wirtschaftsrechts, der Informatik und der Kombination beider: dem Legal Tech", so Prof. Steininger. Die Absolventen werden künftig eine Schlüsselposition in Großkanzleien, Unternehmen oder Versicherungsgesellschaften einnehmen können.Studiert wird beim beliebtesten Fernstudienanbieter Deutschlands online via Lernplattform, Videovorlesungen, Live-Tutorien und Studien-App. Das berufsbegleitende Masterstudium schließt mit dem staatlichen Hochschulabschluss Master of Laws (LL.M.) ab.Alle Infos zum neuen Master Legal Tech finden Interessierte unter: wings.de/legaltech (https://www.wings.hs-wismar.de/de/fernstudium_master/legal_tech)Pressekontakt:WINGS-Fernstudium | Pressesprecher: André Senechal | a.senechal@wings.hs-wismar.de | +49 3841 753 7471Original-Content von: WINGS Fernstudium, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101004/5969243