Nach Veröffentlichung des Arbeitsprogramms der EU-Kommission für 2025 ist entgegen gestrigen Informationen die FIDA-Umsetzung weiter auf der Tagesordnung der EU-Kommission. Das Programm wird heute am Mittwoch offiziell vorgestellt und soll vor allem die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union (EU) stärken. In den vergangenen Tagen wurde aufgrund eines geleakten Papiers spekuliert, dass FIDA (Financial Data Access) vor dem Aus stehe. In der nun vorliegenden Verordnung ist sie als "pending proposal", ...

