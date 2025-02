Der Energietechnikkonzern Siemens Energy zeigt sich nach einem erfolgreichen ersten Geschäftsquartal 2024/25 zuversichtlich für die weitere Entwicklung. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde bekräftigt, wobei das Unternehmen weiterhin mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum zwischen acht und zehn Prozent rechnet. Die bereinigte Ergebnis-Marge soll sich in einer Spanne von drei bis fünf Prozent bewegen. Besonders erfreulich entwickelte sich der Free Cashflow vor Steuern, der dank hoher Anzahlungen bei Großprojekten bereits Mittelzuflüsse von mehr als 1,5 Milliarden Euro verzeichnete. Diese positive Entwicklung lässt erwarten, dass das ursprüngliche Jahresziel von einer Milliarde Euro deutlich übertroffen wird. Eine Anpassung der Cashflow-Prognose steht für Mai im Rahmen der Halbjahresbilanz in Aussicht.

Marktreaktion und Analysteneinschätzung

Die Börse reagierte verhalten positiv auf die Geschäftszahlen, die den vorab veröffentlichten Eckdaten entsprachen. Im vorbörslichen Handel verzeichnete die Aktie einen leichten Aufwärtstrend. Trotz der stabilen Geschäftsentwicklung bleiben einige Marktteilnehmer zurückhaltend. Bereinigt um Sondereffekte, wie den Verkauf der Anteile an Siemens Limited in Indien, strebt das Unternehmen für das Gesamtjahr ein ausgeglichenes Ergebnis nach Steuern an. Die weiteren Aussichten werden maßgeblich von der Umsetzung der strategischen Initiativen und der allgemeinen Marktentwicklung abhängen.

