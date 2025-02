NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Biokraftstoffhersteller habe in einem weiter schwierigen Umfeld die Erwartungen erfüllt und den Mitte Januar gesenkten operativen Ergebnisausblick (Ebitda) bestätigt, schrieb Analyst Constantin Hesse am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 02:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 02:32 / ET

