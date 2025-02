NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2024/25 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Analyst Jack Reynolds-Clark in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz des Medizintechnikherstellers entspreche der Konsensschätzung, während das operative Ergebnis (Ebita) leicht darunter liege./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 02:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 02:19 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005313704