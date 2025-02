Wien (ots) -- Bitpanda hat die offizielle Genehmigung der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA (Financial Conduct Authority) erhalten, um sein Geschäft in Großbritannien auszuweiten.- Diese Zulassung bestätigt Bitpandas hohen Standard in Sachen Sicherheit und Regulierung und stärkt seine Position als Europas vertrauenswürdigste Krypto-Plattform mit über 6 Millionen Nutzern.- Britische Anleger erhalten Zugang zum größten Angebot an handelbaren Kryptowährungen sowie zu Staking, Sparplänen und Krypto-Indizes.Bitpanda (https://www.bitpanda.com/de), Europas führende Krypto-Plattform, hat von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, FCA) die Genehmigung erhalten, sein Angebot auf den britischen Markt auszuweiten. Mit diesem Schritt erhalten britische Anleger Zugang zu Bitpandas Krypto-Angebot mit über 500 Kryptowährungen - dem umfangreichsten Angebot auf dem Markt.Bitpanda bringt sein umfangreiches Krypto-Angebot nach Großbritannien - mit Staking, Sparplänen und Krypto-Indizes. Doch es geht nicht nur um den Markteintritt, sondern darum, einen neuen Standard für sicheres und benutzerfreundliches Krypto-Investing zu setzen.Eric Demuth, CEO und Co-Founder von Bitpanda, kommentiert: "Wenn man Europas führende Krypto-Plattform sein will, gehört Großbritannien einfach dazu - das war für uns keine Frage. Jetzt ist unser Ziel klar: Wir wollen ein Angebot schaffen, das britische Anleger wirklich überzeugt. Wir freuen uns darauf, diese bei Bitpanda willkommen zu heißen und unser Wachstum auf die nächste Stufe zu heben."Um die Expansion zu begleiten, wird Bitpanda ein festes Büro in Großbritannien eröffnen und das Team vor Ort erweitern, um Produkte speziell für den britischen Markt zu entwickeln.Lukas Enzersdorfer-Konrad, Deputy CEO von Bitpanda, ergänzt: "Großbritannien ist eines der wichtigsten Finanzzentren weltweit und ein spannender Markt für digitale Assets. Die Nachfrage nach sicheren und regulierten Krypto-Angeboten wächst - und genau das bringt Bitpanda mit. Unser Einstieg in den britischen Markt ist nur der Anfang."Die FCA-Zulassung ist das Ergebnis von mehr als zehn Jahren konsequenter Arbeit im regulatorischen Bereich. Bitpanda hat in Europa eine Vorreiterrolle eingenommen und hält bereits mehrere Lizenzen, darunter eine MiCAR-Lizenz der deutschen BaFin, eine PSD2-E-Geld-Lizenz, eine MiFID-II-Lizenz sowie VASP-Registrierungen in mehreren Ländern. Diese konsequente Ausrichtung auf Regulierung und Sicherheit macht Bitpanda zu einer der vertrauenswürdigsten Plattformen für Krypto-Investments weltweit.Neben dem Geschäft für Privatkunden gehört zur Bitpanda Group auch der Infrastruktur-Anbieter Bitpanda Technology Solutions (BTS) - eine der skalierbarsten Plattformen für digitale Assets weltweit. BTS wird bereits von führenden europäischen Banken wie LBBW, RLB und N26 genutzt und steht nun auch britischen Finanzinstituten offen. Damit können Banken und FinTechs regulierte Handels-, Anlage- und Verwahrungsdienstleistungen sowie die komplette Produktpalette Bitpandas nahtlos in ihr bestehendes Angebot integrieren.Bildmaterial finden Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/4ly4usvc5bvnnziqnkicv/AE3YXpZf7TCDKWDmVDOC_Uo?rlkey=j5tam5tgqzdf47la7fjj101nl&st=ixhrkij5&dl=0).Pressekontakt:HBI GmbH (PR-Agentur)Corinna VossEmail: bitpanda@hbi.deOriginal-Content von: Bitpanda, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168025/5969329