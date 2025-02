Münster (ots) -Ein Glückspilz aus Hessen ist seit Dienstag (11. Februar) durch die Ziehung der Lotterie Eurojackpot um fast 88 Millionen Euro reicher. In 19 teilnehmenden Ländern gelang es ihm als Einzigem, den Eurojackpot zu knacken.Mit den Gewinnzahlen 3, 12, 22, 28, 47 sowie den beiden Eurozahlen 1 und 12 bewies der neue Multi-Millionär am Dienstagabend (11. Februar) den richtigen Riecher für die Gewinnklasse 1. Da kein anderer Tipper dieses Gespür hatte, erhält er jetzt die Gewinnsumme von 87.949.627,70 Euro. Mit der gestrigen Ziehung endet die zweite Jackpotphase 2025. Der jüngste Jackpot-Treffer stammt vom 10. Januar (Freitag). An diesem Tag gingen 80,4 Millionen Euro nach Rheinland-Pfalz.Drei Hochgewinner im zweiten und zwölf im dritten RangDie Ziehung am 11. Februar brachte neben dem neuen Multi-Millionär noch fünfzehn Hochgewinner hervor. Drei Spielteilnehmer aus Bayern, Sachsen und der Slowakei erhalten dank ihrer Treffer in der zweiten Gewinnklasse jeweils 716.159,60 Euro. Dafür müssen sie alle fünf Gewinnzahlen und eine richtige Eurozahl auf ihrer Spielquittung vorweisen.Weiteren zwölf Tippern werden 100.970,10 Euro aufgrund ihrer Voraussagen im dritten Gewinnrang überwiesen. Diese Glückspilze kommen aus Baden-Württemberg (2x), Niedersachsen, Norwegen, Italien, Slowenien, Dänemark, Finnland, Litauen, der Tschechischen Republik (2x) und der Slowakei.Nächste ZiehungAuch zur nächsten Ziehung besteht wieder die Chance auf einen zweistelligen Millionengewinn. Der Eurojackpot startet am kommenden Freitag (14. Februar) mit zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5969364